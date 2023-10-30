Marchas en CDMX hoy 30 de octubre: Estas son las vialidades afectadas

Antes de salir de casa, planea tus rutas para evitar contratiempos a causa de huelgas. Estas son las movilizaciones programadas para este lunes 30 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración.

Marchas en CDMX para hoy lunes 30 de octubre de 2023

09:00 HORAS | Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios

Cerca de 100 personas protestarán en apoyo a los habitantes del Pueblo de Xoco, esto en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

14:30 HORAS | Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) Contra Israel en México

Alrededor de 50 personas realizarán la protesta “Ofrenda por Palestina”, en solidaridad con los ciudadanos palestinos muertos.

Hoy No Circula para lunes 30 de octubre de 2023

Para este lunes 30 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, con holograma de verificación 1 y 2.