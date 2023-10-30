Marchas en CDMX hoy 30 de octubre: Estas son las vialidades afectadas
Estas son las manifestaciones y marchas programadas para este lunes 30 de octubre en la Ciudad de México para que tomes precauciones en tu traslado.
Antes de salir de casa, planea tus rutas para evitar contratiempos a causa de huelgas. Estas son las movilizaciones programadas para este lunes 30 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración.
Marchas en CDMX para hoy lunes 30 de octubre de 2023
09:00 HORAS | Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios
Cerca de 100 personas protestarán en apoyo a los habitantes del Pueblo de Xoco, esto en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
14:30 HORAS | Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) Contra Israel en México
Alrededor de 50 personas realizarán la protesta “Ofrenda por Palestina”, en solidaridad con los ciudadanos palestinos muertos.
Hoy No Circula para lunes 30 de octubre de 2023
Para este lunes 30 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, con holograma de verificación 1 y 2.
Recuerda, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/f0iuB0fyJH— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 30, 2023