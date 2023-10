Estos vehículos descansan este lunes 30 de octubre por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Comienza una nueva semana y con ello el programa Hoy No Circula reanuda sus actividades, así que, si estás pensando viajar a la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) es importante tomar en cuenta qué autos no circulan este lunes 30 de octubre.

¡Ojo! En caso de no respetar el programa es fundamental conocer las multas, mismas que son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué autos NO circulan hoy 30 de octubre de 2023?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula, los vehículos que descansan este 30 de octubre de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cómo saber mi auto No Circula en la CDMX y Edomex? Aquí el calendario completo

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm. A continuación te presentamos el calendario completo para evitar multas y recargos:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Y si mi coche es foráneo? Así aplica el Hoy No Circula

Si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, también tienes restricciones por el Hoy No Circula, el programa indica que, absolutamente, todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana.

Por otro lado, para este lunes 30 de octubre, los coches foráneos con placas 5 o 6 no pueden circular hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.

¿Hay contingencia este lunes 30 de octubre en el Valle de México?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.