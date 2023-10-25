Marchas en CDMX hoy 25 de octubre: ¡Toma tus precauciones!

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este miércoles 25 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Marchas en CDMX para hoy miércoles 25 de octubre de 2023

09:30 HORAS | Pensionados y Jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (PEJUPA)

Cerca de 300 personas marcharán del Hemiciclo a Juárez a lugar por definir en defensa de sus derechos y para exigir que se cumpla con los pagos pendientes a jubilados.

10:00 HORAS | Extrabajadores de la Extinta ruta 100

Cerca de 150 personas se reunirán en el Zócalo capitalino para solicitar el pago de liquidación del 28%.

15:00 HORAS | Sindicato de trabajadores de la UNAM

Habrá una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo de la CDMX con aproximadamente mil 500 personas para exigir el amento salarial del 20%.

Hoy No Circula para miércoles 25 de octubre de 2023

Para este miércoles 25 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, con holograma de verificación 1 y 2.