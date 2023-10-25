Marchas en CDMX hoy 25 de octubre: ¡Toma tus precauciones!
Estas son las manifestaciones y marchas programadas para este miércoles 25 de octubre en la Ciudad de México para que tomes precauciones en tu traslado.
Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este miércoles 25 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.
Marchas en CDMX para hoy miércoles 25 de octubre de 2023
09:30 HORAS | Pensionados y Jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (PEJUPA)
Cerca de 300 personas marcharán del Hemiciclo a Juárez a lugar por definir en defensa de sus derechos y para exigir que se cumpla con los pagos pendientes a jubilados.
10:00 HORAS | Extrabajadores de la Extinta ruta 100
Cerca de 150 personas se reunirán en el Zócalo capitalino para solicitar el pago de liquidación del 28%.
15:00 HORAS | Sindicato de trabajadores de la UNAM
Habrá una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo de la CDMX con aproximadamente mil 500 personas para exigir el amento salarial del 20%.
Hoy No Circula para miércoles 25 de octubre de 2023
Para este miércoles 25 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, con holograma de verificación 1 y 2.
Recuerda, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos terminación de placas 3 y 4, engomado rojo, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/i0zpk5hwT6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 25, 2023