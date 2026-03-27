Marchas y tráfico CDMX hoy viernes 27 de marzo: Calles cerradas, bloqueos y alternativas viales EN VIVO
¿Atrapado en el caos vial? Conoce el estatus de las calles en la capital, las movilizaciones de este 27 de marzo y las vías despejadas para llegar a tiempo a tu destino.
Llegó el viernes 27 de marzo y, con el cierre de la semana, la Ciudad de México presenta una jornada intensa de movilizaciones sociales que podrían complicar la circulación. De acuerdo con el radar del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevén diversas concentraciones, afectando principalmente vialidades clave en alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Si estás por salir de casa rumbo al trabajo, la escuela o para comenzar a disfrutar de tu fin de semana, revisa nuestro minuto a minuto para conocer qué calles están cerradas y cuáles son tus mejores opciones para esquivar el tráfico.
Marchas y tráfico CDMX hoy viernes 27 de marzo: Calles cerradas, bloqueos y alternativas viales EN VIVO
Se mantiene cerrada la autopista México-Cuernavaca
Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro, por manifestantes. Como alternativa vial está la Carretera México-Cuernavaca.
Circulación en 20 de Noviembre
Se restablece la circulación en Diagonal 20 de Noviembre entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, alcaldía Cuauhtémoc, luego de manifestantes.
Cerrada la autopista México-Cuernavaca
Cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro, por manifestantes. Como alternativa vial está la libre Carretera México-Cuernavaca.
Hoy no circula viernes 27 de marzo
Descansan hoy: Engomado Azul, terminación de placas 9 y 0, Holograma 1 y 2. Recuerda que los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos y circulan con normalidad.
¿Qué manifestaciones se esperan hoy en la CDMX?
Durante el día considera concentración de manifestantes en distintos puntos:
-Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Av.
-Juárez no. 50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
-Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
-Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente).
-Periférico Sur no. 4829, col. Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan.
-Manzanillo no. 49, col. Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
-Miguel Ángel de Quevedo no. 1098, col. Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.
-Atlixco no. 12, col. Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
-Tlacotalpan no. 39, col. Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 HORAS | Circuito Javier Piña
Ante posible concentración de manifestantes en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco a las 11:00 horas.
15:00 HORAS | Antonio Delfín Madrigal
Por concentración de manifestantes a las 15:00 horas en Av. Antonio Delfín Madrigal y Jecuite, col. Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.
17:00 HORAS | Avenida Juárez
Considera concentración de manifestantes en Av. Juárez no. 50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 17:00 horas.
17:00 HORAS | Avenida Juárez
A las 17:00 horas se prevé concentración de manifestantes en Av. Juárez y Av. México, col. Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa.