Marchas y tráfico CDMX hoy viernes 27 de marzo: Calles cerradas, bloqueos y alternativas viales EN VIVO

Llegó el viernes 27 de marzo y, con el cierre de la semana, la Ciudad de México presenta una jornada intensa de movilizaciones sociales que podrían complicar la circulación. De acuerdo con el radar del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevén diversas concentraciones, afectando principalmente vialidades clave en alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Si estás por salir de casa rumbo al trabajo, la escuela o para comenzar a disfrutar de tu fin de semana, revisa nuestro minuto a minuto para conocer qué calles están cerradas y cuáles son tus mejores opciones para esquivar el tráfico.