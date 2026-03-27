Ni en vacaciones te salvas: Así queda el Hoy No Circula este viernes 27 de marzo

Ni las vacaciones son pretexto para librarse del Hoy No Circula: este viernes 27 de marzo las restricciones se mantienen en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Si planeas salir o moverte por la capital, más vale revisar si tu auto puede circular, ya que el programa opera con normalidad y las multas siguen vigentes para quienes no respeten las reglas.

Mejor guarda las llaves de tu vehículo si cuenta con estás placas, engomado y holograma, evitar multas este viernes:



Color de engomado azul

Placas que terminen en 9 o 0

Holograma 1

Holograma 1

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

El horario en que se aplica el Hoy No Circula es de las 05:00 a las 22:00 horas, tiempo en el que está pdohibido circular en los automóviles mencionados.

Pero no para todos aplica; estos son lo vehículos que estan extentos:



Vehículos con holograma 0 y 00

Transporte público

Personas con discapacidad con permiso autorizado

Motocicletas

Vehículos de emergencia

Autos eléctricos e híbridos

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en Edomex?

Estos son los municipios del Estado de México donde se aplica el programa Hoy No Circula, una medida diseñada para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana.



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Toluca

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Para que tu bolsillo o tu quincena no se vean afectados, toma nota. En la CDMX y el Edomex, las multas oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de un posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo total de la multa. El horario en que se implementa esta medida ambiental es de las 05:00 horas a las 22:00 horas.

A esta sanción también se añade el pago por el servicio de grúa y las tarifas por cada día que el automóvil permanezca en el corralón, por lo que el monto total puede superar fácilmente los 5 mil pesos por día.