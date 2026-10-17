¡Toma tus precauciones! Marchas hoy en CDMX: ¿qué calles evitar este sábado 17 de octubre 2026?
¿Vas a salir? Sigue en Azteca Noticias las marchas hoy en CDMX. Evita las concentraciones en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Milpa Alta.
¡Que no se te haga tarde! Sigue el reporte en vivo de las marchas hoy en CDMX. Ante el pronóstico de diversas concentraciones en el centro y poniente de la ciudad este 17 de octubre, te compartimos al momento las calles afectadas y las mejores vías alternas.
¿Vas a salir este sábado? Consulta los bloqueos por las marchas hoy en la CDMX y las mejores rutas para circular
Una marcha recorrerá vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc.
A las 11:00 de la mañana se espera una marcha que partirá de la Secretaría de Energía, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
El contingente tendrá como primer destino el Senado de la República, en avenida Paseo de la Reforma número 135 colonia Tabacalera.
El segundo destino será hacia la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, ubicada en avenida Marina Nacional número 287, colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Toma precauciones por una marcha en la alcaldía Cuajimalpa.
A las 9:00 de la mañana se espera una marcha que partirá del cruce de avenida Tamaulipas y avenida Santa Fe, colonia Contadero, con destino a la sede de la alcaldía Cuajimalpa, ubicada en avenida Juárez y avenida México, en la misma demarcación.
Concentración en la alcaldía Cuauhtémoc
A las 12:00 del día se espera una concentración en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en avenida Juárez número 50, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.
¡Anticipa tu ruta! Se registrará una concentración en la alcaldía Miguel Hidalgo.
A las 11:30 de la mañana se espera una concentración en la estación San Joaquín de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicada en el cruce de Lago Hielmar y Laguna de Términos, colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Posibles afectaciones viales por una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc.
A las 11:00 de la mañana se espera una concentración en el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (Edificio Rojo), ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma número 164, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Se espera el arribo de manifestantes para una concentración en la alcaldía Milpa Alta.
A las 9:00 de la mañana se espera una concentración en la Plaza de San Martín, ubicada sobre avenida Independencia y callejón Tláloc, colonia San Pedro Atocpan, en la alcaldía Milpa Alta.