¡Toma tus precauciones! Marchas hoy en CDMX: ¿qué calles evitar este sábado 17 de octubre 2026?

A las 11:00 de la mañana se espera una marcha que partirá de la Secretaría de Energía, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

El contingente tendrá como primer destino el Senado de la República, en avenida Paseo de la Reforma número 135 colonia Tabacalera.

El segundo destino será hacia la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, ubicada en avenida Marina Nacional número 287, colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

