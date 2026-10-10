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Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Rutas, horarios y alternativas viales este 10 de octubre

Evita quedar varado en el tráfico de la CDMX. Te traemos el reporte en tiempo real de las marchas y bloqueos que se esperan para este sábado 10 de octubre.

Marchas y bloqueos que se esperan hoy sábado 10 de octubre en la CDMX
¿Qué pasa hoy sábado 10 de octubre en CDMX?| OVIAL CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo

En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México para este sábado 10 de octubre de 2026.

¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este sábado

Se espera una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 12 de la tarde, se espera una marcha de la Alianza Global de Palestina en el Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez.

Se espera una concentración en la alcaldía Coyoacán

A las 10 de la mañana se prevé una concentración en la escultura "Los Bigotes" en el Circuito Escolar e Investigación Científica, en Ciudad Universitaria.

Se espera una concentración en la alcaldía Álvaro Obregón

A las 10 de la mañana se prevé una concentración en el parque La Bombilla sobre la avenida Insurgentes Sur, colonia Chimalistac.

Se espera una concentración en la alcaldía Miguel Hidalgo

Se prevé una concentración a las 10 de la mañana en el Kiosko del Bosque de Chapultepec sobre la avenida Heroico Colegio Militar y avenida Juventud Heroica, en la primera sección de Chapultepec.

Se espera una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 10 de la mañana se prevé una concentración en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera.

Se registran afectaciones viales por peregrinos

Un contingente de peregrinos se encuentra en la inmediaciones de la Basílica.

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