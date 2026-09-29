Marco Rubio aborda la crisis en Yemen con Arabia Saudita: así responde Estados Unidos

Estados Unidos y Arabia Saudita analizaron este lunes la situación de seguridad en Medio Oriente, con especial atención a la escalada de hostilidades en Yemen y a la protección de las rutas marítimas internacionales; el encuentro ocurrió en Washington entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan.

La reunión se produjo mientras Arabia Saudita enfrenta una nueva presión por las acciones de los hutíes en Yemen, respaldados por Irán; el diálogo entre ambos gobiernos también puso sobre la mesa la necesidad de mantener abiertos los principales corredores marítimos de la región y preservar el tránsito comercial.

Ormuz y Bab el-Mandeb, bajo atención internacional

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb, dos pasos estratégicos para el movimiento de mercancías y suministros a escala internacional; ambos funcionarios destacaron la importancia de garantizar la libertad de navegación y mantener el flujo del comercio.

El tema adquiere relevancia por la situación que atraviesa Yemen, donde el conflicto ha vuelto a incrementar la presión sobre Arabia Saudita y las rutas marítimas cercanas al mar Rojo.

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Met with Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan to discuss our bilateral cooperation on regional security and stability, including in Iran, Gaza, Sudan, and Yemen. https://t.co/Kb8PiNLRwP — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 28, 2026

¿Qué hablaron Rubio y Faisal bin Farhan sobre Yemen?

Además de la relación bilateral, los representantes de Washington y Riad revisaron distintos acontecimientos regionales; entre ellos, la situación en Yemen y los esfuerzos diplomáticos destinados a atender las crisis que afectan a Medio Oriente.

La reunión también ocurre después de que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, solicitara apoyo militar estadounidense frente a los hutíes; de acuerdo con información atribuida a fuentes conocedoras del asunto, Washington no aceptó realizar ataques directamente, aunque sí habría acordado proporcionar inteligencia y apoyo para la selección de objetivos.

Arabia Saudita y EU buscan mantener el diálogo

Durante las conversaciones también se planteó continuar la coordinación entre ambos países y respaldar esfuerzos diplomáticos para atender las crisis regionales; el objetivo expresado por las partes incluye fortalecer la seguridad y favorecer condiciones de estabilidad en Medio Oriente.

El encuentro deja así a Yemen y la seguridad marítima como dos de los asuntos principales dentro de la agenda entre Washington y Riad, en un momento en que las tensiones regionales también alcanzan rutas fundamentales para el comercio internacional.