“Comprometidos con un México seguro": EU felicita al pueblo mexicano por el Día de la Independencia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó al pueblo mexicano por el aniversario 216 del inicio de la Independencia y aseguró que todavía existen desafíos relacionados con la seguridad, principalmente en la frontera.

En su declaración, aseguró que México y Estados Unidos comenzaron una nueva etapa bajo la presidencia de Donald Trump, donde se contempla una coordinación más estrecha en materia de seguridad, así como en el ámbito comercial.

Marco Rubio felicita a México por la Independencia

Marco Rubió mandó su mensaje en nombre de toda la nación, asegurando que México impacta en la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses.

"En nombre de los Estados Unidos de América, felicito al pueblo de México al celebrar el 216º aniversario de su independencia. México es nuestro vecino, y pocas relaciones internacionales impactan de manera tan concreta la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses", inició.

En el marco de la Independencia de México, el Secretario de Estado Marco Rubio envió un mensaje al pueblo mexicano destacando la importancia de la relación entre nuestros países. 🇺🇸🇲🇽

📄 Lee el mensaje completo aquí:https://t.co/DXFmCOSYOb pic.twitter.com/RtN8Skj46f — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 16, 2026

El secretario de Estado también sostuvo que la cercanía entre ambas naciones hace necesario mantener una colaboración constante.

"Bajo la presidencia de Trump, hemos iniciado un nuevo capítulo en nuestra relación con México, uno en el que ambas naciones se benefician de un comercio más justo, una cooperación mucho más profunda en materia de seguridad y economías de mercado prósperas".

EU quiere a un México seguro

Aunque el mensaje fue emitido con motivo de las fiestas patrias mexicanas, Marco Rubio también hizo referencia a los asuntos que continúan pendientes.

"Todavía nos queda mucho trabajo por hacer juntos. Estados Unidos está comprometido con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio fundamental durante las próximas décadas".

Para cerrar su mensaje, reiteró que Estados Unidos se sumaba a la celebración de la Independencia de México y extendió sus buenos deseos a la población.

"En esta ocasión, nos unimos al pueblo mexicano para celebrar su independencia y les extendemos nuestros más cordiales deseos de un feliz y orgulloso Día de la Independencia", finalizó.

