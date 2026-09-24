La polémica tras la muerte de cinco bebés: “neoliberalismo”, la explicación de una senadora
La legisladora cuestionó la subcontratación de limpieza hospitalaria mientras continúan las investigaciones por el brote registrado en Durango.
La senadora de Morena, Margarita Valdez, atribuyó a prácticas que calificó como “neoliberales” relacionadas con la subcontratación de limpieza una posible causa de la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango; sus declaraciones generaron críticas mientras continúa la investigación sobre el brote bacteriano. El IMSS-Bienestar y el ISSSTE mantienen actualmente contratos millonarios para servicios de limpieza hospitalaria.