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La polémica tras la muerte de cinco bebés: “neoliberalismo”, la explicación de una senadora

La legisladora cuestionó la subcontratación de limpieza hospitalaria mientras continúan las investigaciones por el brote registrado en Durango.

Por: Javier Alatorre, Oscar Morales

La senadora de Morena, Margarita Valdez, atribuyó a prácticas que calificó como “neoliberales” relacionadas con la subcontratación de limpieza una posible causa de la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del IMSS en Durango; sus declaraciones generaron críticas mientras continúa la investigación sobre el brote bacteriano. El IMSS-Bienestar y el ISSSTE mantienen actualmente contratos millonarios para servicios de limpieza hospitalaria.

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