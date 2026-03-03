Más tabaco de Asia: Marina incauta nuevo cargamento con 1.4 millones de cigarros en el AICM

La Secretaría de Marina (Semar), en un operativo coordinado con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), concretó un nuevo decomiso de tabaco ilícito. En esta intervención, las autoridades aseguraron 72,000 cajetillas, lo que equivale a un total de un millón 440 mil cigarros que pretendían ingresar al mercado nacional sin los registros ni pagos correspondientes.

El cargamento ilegal se encontraba distribuido en 120 cajas provenientes de distintas naciones. La detección fue posible gracias a las labores de vigilancia, análisis de riesgo y el uso estratégico de binomios caninos, los cuales identificaron irregularidades en la documentación y las rutas logísticas de la mercancía.

Decomisan millones de cigarros ilegales en el AICM

Este aseguramiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva sistemática contra el contrabando en la terminal aérea. De acuerdo con datos oficiales, entre septiembre de 2025 y lo que va de 2026, se han incautado casi 80 millones de cigarros ilegales en el AICM.

El impacto económico de estas acciones es considerable:



Volumen total: Representa aproximadamente 144 toneladas de producto retirado del mercado negro.

Representa aproximadamente de producto retirado del mercado negro. Valor estimado: La mercancía asegurada en este periodo alcanza un valor de mil 100 millones de pesos .

La mercancía asegurada en este periodo alcanza un valor de . Financiamiento criminal: Las autoridades señalan que estos ingresos suelen financiar otras actividades de la delincuencia organizada.

Personal de Marina aseguró en el AICM 72 mil cajetillas (casi 1.5 millones de cigarros) ocultas en 120 cajas provenientes del extranjero.



El contexto del "Huachicol Fiscal" en 2026

La presión sobre el contrabando de tabaco se intensificó tras la entrada en vigor del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en enero de 2026. Con este cambio, el precio de las cajetillas en México subió entre un 20% y 22%.

Redes criminales buscan evadir estas cuotas declarando el tabaco como "mercancía general" o "bolsas de compra" para burlar los filtros aduanales. Tan solo a principios de enero, se interceptaron 20 toneladas provenientes de Japón que intentaban evadir un impuesto de 17.03 pesos por cajetilla, lo que habría significado una pérdida fiscal de más de 16 millones de pesos para el Estado.

En estos operativos participan de forma conjunta la Semar, la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional, quienes mantienen la vigilancia para evitar riesgos sanitarios derivados del consumo de productos sin control de calidad.