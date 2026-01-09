Venían de Japón: Caen 20 toneladas de cigarros en el AICM; querían evitar impuestos

En un movimiento contra el contrabando, autoridades federales asestaron un golpe millonario al denominado "Huachicol Fiscal" de tabaco. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Aduanas interceptaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cerca de 20 toneladas de tabaco ilegal, las cuales pretendían ser introducidas al mercado negro para evadir las nuevas cuotas impositivas de este 2026.

El aseguramiento se realizó sobre seis cargamentos provenientes de Narita, Japón, que arribaron a la terminal aérea capitalina entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026. En total, se incautaron 19 mil 779.5 kilos de tabaco, equivalentes a 954 mil 380 cajetillas de cigarrillos.

El negocio de la evasión ante nuevo impuesto al tabaco

Este decomiso cobra especial relevancia en el contexto económico actual. A partir de enero de 2026, el precio de las cajetillas de cigarros en México sufrió un incremento de entre el 20% y 22% tras la aprobación del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Justamente, el objetivo de esta red criminal era evadir este gravamen. Las autoridades estiman que el IEPS por cajetilla es de 17.03 pesos, por lo que con este cargamento se pretendía una evasión fiscal de 16 millones 224 mil 460 pesos. El valor comercial total de la mercancía asegurada supera los 70.7 millones de pesos.

Modus Operandi: De Japón al mercado negro

Gracias a trabajos de inteligencia y al intercambio de información con autoridades japonesas, se descubrió el sofisticado esquema de contrabando. La red criminal utilizaba declaraciones falsas y subvaluación de mercancía para burlar los filtros aduanales.

Para ocultar las casi 20 toneladas, presentaban el tabaco en los pedimentos como "mercancía general" o simples "bolsas de compra". Además, se apoyaban en logística formal, alterando las guías aéreas y mezclando la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales, apoyados por empresas importadoras que gestionaban el despacho aduanero.

El operativo contó con la participación de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, quienes reiteraron que reforzarán la vigilancia para evitar riesgos sanitarios y afectaciones a la recaudación pública.