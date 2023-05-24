Investigan a marinos en Chile por la muerte a golpes de un indigente

Cuatro marinos de Chile fueron dados de baja y puestos en prisión preventiva luego de que golperon a una persona discapacitada y sin hogar en Iquique. Las severas lesiones causaron la muerte del hombre agredido.

Los imputados deberán cumplir el arresto en una unidad naval mientras esperan la resolución de la justicia. El plazo que se fijó para la investigación fue de cuatro meses.

El video captado por cámaras de videovigilancia muestran a seis sujetos golpeando al indigente al que le faltaba una pierna. La agresión se hizo con la propia muleta de la víctima. Aún no se sabe nada respecto a los otros dos sujetos que participaron en el hecho.

Quiero manifestar nuestro repudio con el inaceptable y doloroso hecho ocurrido en Iquique.



Los funcionarios fueron dados de baja y esperamos que la justicia los sancione como corresponde. Su comportamiento no refleja el espíritu de la @Armada_Chile. — Maya Fernandez Allende (@Mayafernandeza) May 19, 2023

El caso que ha provocado conmoción nacional en Chile porque además ocurrió en la antesala del Día de las Glorias Navales, la principal fiesta de la institución militar en Iquique y la razón por la que los marinos viajaron hasta la ciudad norteña.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, insatisfecho, solicitó esta tarde a las autoridades de Chile la mayor celeridad en las investigaciones y el castigo a los responsables.

¿Quién era la víctima a la que agredieron los marinos?

La víctima fue identificada como Milton Domínguez Moreno de 60 años. Era originario de Colombia y según las autoriddes llegó a Cali en 2020. Era un técnico en paneles solares.

Milton Domínguez cruzó la frontera y se autodenunció ante la policía que lo llevó a una residencia sanitaria para que cumpliera la cuarentena producto del coronavirus. Luego se contagió de un hongo en un refugio que ofrece asistencia a las personas en situación de calle. Cuando acudió a urgencias en un hospital, el personal del lugar se negó a atenderlo porque no tenía identificación.

Tiempo después unas voluntarias de la Cruz Roja lograron que obtuviera un carnet de identidad provisional y pudo someterse a una cirugía, donde le cortaron la extremidad debido al avance de la propagación del hongo.