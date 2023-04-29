Perú aumenta las restricciones para los migrantes que buscan entrar a su territorio

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, dijo el jueves que se expulsará a migrantes indocumentados, en un momento de crecientes fricciones de migrantes en la frontera, en su mayoría venezolanos que buscan ingresar al país desde Chile.

El Gobierno de Perú anunció el miércoles que dará un plazo perentorio para que regularicen su situación migratoria los que ingresaron de forma legal o ilegal, al tiempo que declaró en estado de emergencia sus fronteras para permitir que policías y militares puedan frenar la migración ilegal.

“Queremos saber quiénes son, cuántos son, donde viven, cuál es su correo electrónico, su teléfono, porque sino no van a poner continuar en el país de manera legal”. Alberto Otárola/Primer ministro de Perú.

En la frontera de Perú con Chile, algunos migrantes llevando a niños bajo el brazo, cruzaron el jueves el límite del país pese a los disparos al aire para evitarlo por parte de la policía local. Decenas de extranjeros están varados desde hace dos semanas en la frontera intentando ingresar a Perú.

El jefe de la policía de la región fronteriza de Tacna, Ramón Ramos, afirmó que los migrantes rebasaron la capacidad de los agentes. El oficial dijo que lograron detener a la mayoría, pero aún asó no tienen una idea exacta de cuántos ingresaron.

Niños migrantes en México

La cancillería peruana informó en un comunicado que convocó al embajador de Chile en Perú "para expresarle su protesta" alegando falta de apoyo de la policía chilena frente a la situación de los migrantes en la frontera.

Además, dijo que en reuniones con la Cancillería chilena, Perú "ha reiterado la urgente necesidad" de que las autoridades de Chile garanticen la seguridad en su territorio fronterizo.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola afirmó que viven en el país cerca de 1.5 millones de venezolanos y que en su mayoría están trabajando de forma honrada contribuyendo a la economía local. Pero que lamentablemente hay un importante sector de estas personas que están cometiendo delitos en el país.

Migrantes varados entre Perú y Chile

Decenas de migrantes se quedaron varados entre la frontera de Tacna y Arica, debido a las nuevas políticas de migración de Chile.

La policía de Chile impidió que decenas de migrantes ingresaran a su país, entonces muchos de ellos decidieron moverse hacia Perú luego del cambio en las políticas migratorias impuestas por autoridades chilenas. Entre el grupo de indocumentados había mujeres embarazadas y niños originarios de Colombia, Venezuela y Haití.

