Otro favorito de la 4T: Mario Fernando Pacchiano Luna y sus adjudicaciones millonarias por medicamentos

En medio de la crisis de desabasto de medicamentos que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) surge el nombre de Mario Fernando Pacchiano Luna, conocido como “el rey midas de los negocios”, quien ha recibido millones de pesos a través de contratos por adjudicación directa con la 4T.

En 2023, “el rey midas” participó en un esquema de venta de medicamentos a sobreprecio al IMSS, al igual que lo hizo Amílcar Olán, el prestanombres, operador y amigo de Andy López Beltrán.

Una investigación de EL CEO reveló las adjudicaciones millonarias a las compañías ligadas a Mario Fernando Pacchiano Luna y Azteca Noticias tuvo acceso a 20 contratos firmados entre febrero y marzo por un monto superior a 249 millones de pesos.

