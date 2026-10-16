Trabajadores del IMSS anuncian nueva marcha en CDMX: “Es un tema de la seguridad social de los mexicanos”

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron la propuesta de incremento de 2.9% en el sueldo tabular y exigen que se realice un Congreso Nacional Extraordinario, por lo que al no existir un acuerdo, afirmaron que el próximo 21 de octubre se realizará una nueva marcha.

“Más importante aún es la exigencia del Congreso Extraordinario donde podemos sentarnos a pactar y a dialogar (...) y la renuncia o destitución de nuestro dirigente nacional el doctor Rafael Olivos”.

Esas son las peticiones que realizan los trabajadores del Seguro Social, quienes mantienen un plantón frente a las oficinas centrales del Instituto, ubicadas en la Ciudad de México (CDMX).

“No vamos a dejar de movilizarnos hasta que ruede la cabeza de Rafael Olivos. Vamos a seguir con los cortes, vamos a seguir con las movilizaciones y viene otra mega macha nacional”, declaró Rafael Soto, enfermero del Hospital de Cardiología.

