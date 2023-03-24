Mark Zuckerberg y Priscilla Chan reciben a su tercera hija_ _Es una pequeña bendición_

La familia de Mark Zuckerberg sigue creciendo. El CEO de Meta y su esposa Priscilla Chan recibieron a su tercera hija Aurelia Chan, y revelaron la primera foto de la bebé.

“Bienvenida al mundo Aurelia Chan Zuckerberg. Eres una bendición”, escribió el empresario a través de su cuenta de Instagram, una de las marcas que integran el conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales, que Mark preside desde su fundación el 4 de febrero de 2004.

La pareja compartió dos imágenes en las que aparecen junto a la bebé recién nacida Aurelia Chan Zuckerberg. El también programador anunció la noticia del embarazo de Priscilla Chan, de 38 años, en septiembre del año pasado: "Mucho amor. ¡Feliz de compartir que Max y August van a tener una nueva hermanita el próximo año!".

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan ahora son padres de tres hijos: August, de 5 años, en 2015, y Maxima, de 7, en 2017. En ambas ocasiones, el CEO de Meta se tomó dos meses de licencia por paternidad para pasar unos días con su pareja e hijos.

¿Cómo se conocieron Mark Zuckerberg y Priscilla Chan?

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan se conocieron en la Universidad de Harvard, donde ambos fueron presentados en 2003 durante una fiesta de fraternidad de la prestigiosa institución, en la que estudiaban Ciencias de la Computación y Medicina, respectivamente.

La pareja se casó el 19 de mayo de 2012, en una ceremonia privada celebrada en su casa en Palo Alto, California. En mayo de 2022, ambos compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes del momento en el que contrajeron nupcias frente a familiares y amigos.

¿Cuál es la fortuna de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook?

Mark Zuckerberg es un personaje recurrente en las listas de las personas más ricas del mundo desde que Facebook, ahora Meta, irrumpió en el sector tecnológico en febrero de 2004.

El programador tiene una fortuna que ha sufrido altibajos durante los últimos años, pero siempre se mantiene por encima de los 50 mil millones de dólares, según el índice de millonarios de Bloomberg, que lo ubica entre las 25 personas más millonarias del mundo.

¿A qué se dedica Priscilla Chan, esposa de Zuckerberg?

Priscilla Chan, esposa de Mark Zuckerberg desde el 2012, se dedica principalmente a la labor filantrópica, aunque ha ejercido como docente de Ciencias en distintas instituciones y dirige iniciativas para garantizar el acceso a la Ciencia, Educación, Justicia y Oportunidades para refugiados y personas en situación vulnerable.

También está al frente de la promoción de iniciativas en materia de vivienda, justicia penal y migración. "Construir un futuro más inclusivo, justo y saludable para todos... Avanzar en el potencial humano y promover la igualdad en áreas como la salud, la educación, la investigación científica y la energía", es la misión de la fundación que preside.