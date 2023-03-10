Meta de Facebook planea una app para competir contra Twitter

Meta Platforms Inc, conglomerado estadunidense de tecnología y redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp con sede en Menlo Park, California, ha estado explorando planes para lanzar una nueva aplicación app de redes sociales en su intento de desplazar a Twitter como la "plaza de la ciudad digital" del mundo.

La aplicación (app de redes sociales) de Meta estará basada en un marco descentralizado como Mastodon, un red social y servicio similar a Twitter que se lanzó en el año 2016 y que actualmente cuenta con alrededor de dos millones de usuarios activos mensuales.

En un comunicado enviado por correo electrónico a la agencia Reuters, un portavoz de Meta señaló que: "Estamos explorando una red social descentralizada independiente para compartir actualizaciones de texto".

El portavoz de Meta, empresa propietaria de Facebook, agregó que: "Creemos que existe la oportunidad de un espacio separado donde los creadores y las figuras públicas puedan compartir actualizaciones oportunas sobre sus intereses".

Últimamente, Meta la propietaria de Facebook, que experimentó un auge en el crecimiento de usuarios después de la adquisición de Instagram y de WhatsApp a principios de la década de 2010, se ha enfrentado una intensa competencia de TikTok, la aplicación china de videos cortos.

Cabe señalar que los usuarios activos mensuales de Meta para su familia de aplicaciones crecieron un 4.2 por ciento en el trimestre de diciembre del año 2022, en comparación con un alza del 8.8 por ciento registrado el año anterior (2021).

Jehil Thakkar, socio de Deloitte India, señaló que: "Es una estrategia para dominar todos los espacios en las redes sociales y tener ofertas que cubran todos los casos de uso y datos demográficos".

No se informó acerca de cuándo es que Meta Platforms Inc lanzaría la nueva aplicación para competir contra Twitter.

Meta is reportedly considering to launch a new Twitter-like social network (via Variety). pic.twitter.com/cT1MveB9pV — Pop Base (@PopBase) March 10, 2023

Meta laza LLaMA, modelo lingüístico de inteligencia artificial

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