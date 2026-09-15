¡Revienta contra el INE! Marko Cortés acusa a Taddei de concentrar el poder para favorecer a Morena

El inicio del proceso electoral 2026-2027 abrió un nuevo frente de confrontación dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). El senador del PAN, Marko Cortés, cuestionó la conducción del organismo y acusó a su presidenta, Guadalupe Taddei, de concentrar atribuciones que, desde su perspectiva, deberían permanecer distribuidas entre las distintas áreas del instituto.

El legislador panista relacionó sus señalamientos con la reciente salida de Claudia Arlett Espino de la Secretaría Ejecutiva del INE, quien presentó su renuncia irrevocable el 9 de septiembre por motivos de salud. El organismo informó que, ante su salida, Taddei designó a Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

Cortés sostuvo que la salida ocurre en un momento especialmente delicado, justo cuando comenzó el proceso electoral federal 2026-2027.

“Es altamente preocupante que la secretaria ejecutiva al inicio del proceso electoral, cuando deben estar trabajando ya todas las áreas a marchas forzadas, haya renunciado al cargo por supuestas razones de salud”.

Marko Cortés acusa concentración de decisiones en el INE

El panista fue más allá y señaló directamente a Guadalupe Taddei por una presunta concentración de facultades dentro del organismo electoral.

“Todos sabemos que renuncia porque le están quitando atribuciones, responsabilidades y esto lo quieren concentrar claramente los consejeros, particularmente la consejera presidente”.Esta afirmación contrasta con la explicación oficial difundida por el INE.

En su carta de renuncia, Claudia Arlett Espino señaló que su decisión obedeció a motivos de salud y al nivel de exigencia que representa la organización del proceso electoral concurrente de 2026-2027.

La propia Taddei declaró que el instituto cuenta con mecanismos para garantizar la continuidad de sus funciones y sostuvo que la salida de Espino no pone en riesgo el arranque del proceso electoral.

Cortés también acusó al INE de haber dejado de ser imparcial y lo señaló de actuar, según su postura, como un operador cercano al gobierno de Morena.

“Es altamente preocupante que hoy no contemos con un INE imparcial que se vea un operador, un brazo operador ya del partido en el gobierno”.

Marko Cortés (@MarkoCortes) acusó a Guadalupe Taddei de buscar concentrar atribuciones del INE (@INEMexico) para favorecer a Morena (@PartidoMorenaMx) y convertir al árbitro electoral en “brazo operador” del gobierno.



Además, calificó como un “fraude adelantado” el criterio… pic.twitter.com/mE13Hhr9HF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

La polémica por las “boletas planchadas”

Pero uno de los puntos más fuertes de la crítica del senador fue el nuevo criterio aprobado por el Consejo General del INE para las boletas que, durante los cómputos distritales, aparezcan sin señales visibles de doblez.

Cortés calificó esta decisión como un “fraude adelantado” y cuestionó que una boleta sin dobleces pueda ser sometida a revisión para determinar si debe contabilizarse.

“Y otra ridiculez es esto de que quieran validar que una boleta no doblada encontrada dentro de la urna sea válida”.

De acuerdo con los lineamientos aprobados, cuando se detecte una boleta sin señales visibles de doblez, esta será separada y reservada para que el Pleno del Consejo Distrital determine si procede computarla o no. El organismo señala que cada caso deberá analizarse y documentarse conforme a la legislación y los criterios del Tribunal Electoral.

La discusión surgió a partir de una situación que ya se había presentado durante los cómputos de la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2024-2025, cuando fueron identificados conjuntos de boletas que no mostraban marcas de doblez.

PAN llama a votar pese a sus críticas al INE

A pesar de sus cuestionamientos contra la conducción del instituto, el senador panista aseguró que mantiene su confianza en la participación ciudadana de cara a los próximos comicios.

“Pero a pesar de eso y con todo ello, yo confío en los mexicanos que irán a votar y que lograremos hacer que las cosas cambien en México”.Las declaraciones ocurren apenas después del arranque formal del proceso electoral 2026-2027, en medio de una discusión pública sobre la organización de los comicios, la autonomía del INE y las reglas que deberán aplicarse durante los cómputos distritales.