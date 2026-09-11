“De mal en peor": Guadalupe Acosta exhibe la “doble vara” del INE por el cambio de color y los favores a Morena

La polémica por el cambio de imagen del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló a un enfrentamiento directo. Luego de que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, justificara abandonar el emblemático rosa mexicano por el tono lila bajo el argumento de "haber perdido el color rosa" para evitar que nuevas organizaciones políticas lo utilicen, la respuesta del liderazgo opositor no se hizo esperar. Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de la organización política "Somos", arremetió contra las declaraciones de la funcionaria, cuestionando con ironía la supuesta pérdida de identidad institucional.

Acosta desmintió que las autoridades electorales les hayan prohibido expresamente el uso del rosa en su emblema y recordó que la agrupación acató bajo protesta colocar el blanco como tono predominante, una modificación que el propio INE terminó aprobando. Sin embargo, el dirigente acusó una evidente "doble vara" al señalar que, mientras al árbitro le incomodaba la coincidencia visual con "Somos", ahora adopta sin titubear la misma paleta lila y blanca que utiliza el gobierno capitalino, así como el nuevo partido PAZ.

#LaLeyNoEsTaddei 🤦🏻



“Asumir el color lila es resultado de haber perdido el color rosa” afirma Guadalupe Taddei presidenta del @INEMexico.



¿Pues cuando lo extraviaron? O

¿cuándo se extraviaron?



La resolución del propio INE y el Tribunal no nos prohibió usar el rosa en nuestro… pic.twitter.com/lBSvF8IvCt — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) September 11, 2026

"No se pusieron el tinto de Morena": La crítica al sesgo de la autoridad electoral

El dirigente de "Somos" cuestionó la imparcialidad de la Junta General Ejecutiva del INE al señalar que no existe el mismo rigor hacia el partido en el poder: Morena. Acosta criticó abiertamente que la autoridad electoral guarde silencio frente a los miles de Servidores de la Nación que promocionan y reparten becas millonarias vestidos con el tono guinda de Morena, utilizando recursos públicos para posicionar a la fuerza oficialista a la vista de todos.

En un contundente llamado a la autocrítica, el líder político exigió al Consejo General del INE que deje de justificarse con los partidos emergentes y se dedique a frenar los actos anticipados de campaña del oficialismo, así como a investigar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. "De mal en peor", sentenció Acosta, advirtiendo que la ciudadanía tendrá la responsabilidad de recobrar la equidad y defender la democracia frente a las decisiones abusivas del árbitro electoral.