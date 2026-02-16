Más de tres días de necedad y soberbia: El atrincheramiento de Marx Arriaga que sacude a la SEP

La escena se ha prolongado por más de tres días y ya dejó de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un episodio inédito dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Desde el pasado viernes, Marx Arriaga permanece dentro de las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos, pese a que su salida del cargo ya es un hecho y su sucesora fue oficialmente designada.

A partir de este lunes, la realidad para Arriaga es clara: ya no ocupa el puesto que encabezó, aunque se niegue a reconocerlo. La Secretaría informó que la plaza que ocupaba cambió su naturaleza para convertirse en un cargo de libre designación, lo que en términos administrativos implica su separación definitiva del puesto.

El nombramiento de Nadia López como directora de materiales educativos

La tarde de este lunes fue nombrada Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos. Sin embargo, el relevo institucional no se ha concretado en los hechos, debido a que Arriaga continúa atrincherado en la oficina que ocupó hasta el fin de semana.

Mientras un grupo de trabajadores de la SEP comenzó a vaciar el espacio —retirando documentos y objetos—, el exfuncionario optó por iniciar transmisiones en redes sociales desde el interior del inmueble, mismas que se extendieron durante todo el fin de semana. En ellas, se presentó como víctima de un “despojo” y defendió su gestión al frente de los Libros de Texto Gratuitos.

Arriagada defiende los libros de texto ante las críticas por adoctrinamiento

Durante sus transmisiones, Arriaga insistió en que defendió los libros de texto gratuitos frente a solicitudes internas para modificarlos. Según su versión, aceptar esos cambios habría significado traicionar el proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana, razón por la cual se negó a realizar ajustes solicitados desde la propia SEP.

Esta postura, sostenida incluso después de haber sido removido del cargo, explica la tensión que rodea su salida. A pesar de que se le ofreció una alternativa laboral en una embajada o consulado, Arriaga rechazó la propuesta y decidió permanecer en la oficina, aferrándose a un cargo que ya no ocupa formalmente.

Hasta esta noche, Marx Arriaga continúa actuando como si siguiera siendo el director de Materiales Educativos, promoviendo su visión ideológica y defendiendo un proyecto que, para la autoridad educativa, ya cerró un ciclo. La SEP, por su parte, ya avanzó con el relevo institucional.