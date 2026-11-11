El frente frío número 5 ya comienza a provocar cambios en el clima de México, con lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas en varias regiones.

Aunque se esperaba que en cuestión de días el sistema frontal se disipara del país, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el frente frío continuará activo durante el fin de semana, principalmente en el noreste y el golfo de México.

Además, la masa de aire frío que lo acompaña provocará un ambiente más fresco en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

¿Qué día se va el frente frío 5 de México?

El frente frío 5 permanecerá sobre México durante todo el fin de semana, provocando lluvias y bajas temperaturas este sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Durante ambos días, el sistema se volverá estacionario sobre la región central del golfo de México y el noreste del país.

Esto significa que al permanecer en una misma zona, continuará favoreciendo lluvias y chubascos, aunque la masa de aire frío comenzará a perder fuerza, permitiendo que las temperaturas aumenten gradualmente en el norte de México.

¿Qué estados se verán afectados por el frente frío 5 antes del fin de semana?

Durante el viernes 13 de noviembre, el frente frío se desplazará por el litoral del golfo de México y provocará lluvias en distintas regiones del país.

Especialmente en:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

#FrenteFrío5 entra a México y comienzan sus efectos El nuevo frente frío 5 va a entrar a #México y se combinará con otros fenómenos, lo que causaría temperaturas heladas y lluvias intensas. https://t.co/ICyVJsdymr https://t.co/BPaK5pGxtb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

En estas entidades se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, mientras que otras zonas del noreste, centro y sureste también podrían registrar chubascos.

La masa de aire ocasionará vientos fuertes en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Chiapas.

Estas condiciones podrían complicar algunas actividades al aire libre, especialmente en las zonas donde se registren lluvias acompañadas de viento.

¿Seguirá haciendo frío después del frente frío 5?

¡Malas noticias! Aunque el sistema comenzará a perder fuerza durante el fin de semana, esto no significa que el frío desaparecerá de inmediato, ya que el SMN pronostica la llegada del frente frío 6.

Si bien, se prevé un aumento gradual de las temperaturas en varias regiones del país conforme la masa de aire frío cambie sus características, varios fenómenos meteorológicos provocarán cambios en el clima.