¿Una broma pesada? Extraño sujeto con máscara de Joe Biden aterrorizó a una familia en Texas

No es el expresidente Joe Biden en Texas, fue un extraño que se volvió tema de conversación en el vecindario, pero no por un mitin político, sino por el tremendo susto que se llevó una familia de Watauga. Imagínate la escena: son las 8:00 de la noche del domingo, estás tranquilo en casa y la cámara de tu timbre detecta movimiento.

Al revisar, te topas con alguien parado frente a tu puerta usando una mácara del expresidente, una camiseta del activista Charlie Kirk con la palabra "Freedom" y, para hacer la situación más extraña, comiéndose un plátano con total tranquilidad.

Un visita que nadie esperó

Según información de un medio local de Watauga, este inusual incidente ocurrió el 20 de octubre afuera de la casa de Jessica Mancia. La actitud del sujeto, que se quedó merodeando y mirando hacia la cámara mientras terminaba su fruta, aterrorizó a los hijos de Jessica, quienes llamaron a la policía de Watauga. Rápidamente, el reporte corrió por la zona y otros residentes empezaron a publicar en redes sociales que también habían captado a este peculiar personaje rondando por sus calles.

Jessica Mancia publicó en redes el fuerte susto| FB Jessica Mancia

Para cuando los oficiales llegaron, el sujeto ya se había ido. El jefe de la policía de Watauga, Jim Lewis, revisó el caso y lanzó una declaración bastante curiosa. Aceptó que no tienen forma de explicar la mezcla del disfraz, el plátano o la "aparente crisis de identidad política", pero dejó algo muy claro: ser extravagante no es, en sí mismo, un crimen. Aunque no hubo delito, las autoridades pidieron a los vecinos seguir reportando cualquier actividad sospechosa.

El coraje por el susto no fue algo menor

Al publicarse el video, la comunidad no tardó en reaccionar. Varios vecinos calificaron la escena de "absolutamente espeluznante" y sugirieron revisar más cámaras del vecindario para rastrear al sujeto. La madre de familia, consternada por la situación, cerró el tema con una pregunta muy válida: "¿Qué hubiera pasado si las cosas terminaban de otra manera?".