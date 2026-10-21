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Máscaras Danzantes 2026: ¿cuándo y dónde se realizará el festival?

El Festival Máscaras Danzantes 2026 llegará a Orizaba, Veracruz, del 13 al 15 de noviembre, con danzas regionales, músicos y maestros mascareros de México.

Máscaras Danzantes 2026 Orizaba: fechas y sede del evento en Veracruz
Máscaras Danzantes 2026 Orizaba: fechas y sede del evento en Veracruz|Captura de pantalla

Escrito por: Lucero Rodríguez, Alejandra Gómez

La sexta edición del Festival Nacional Máscaras Danzantes 2026 fue presentada como un encuentro dedicado a las tradiciones, la riqueza artesanal y las expresiones dancísticas de México. El evento principal se llevará a cabo en Orizaba, Veracruz.

Festival Máscaras Danzantes 2026 en Veracruz

Presentado por Banco Azteca, el festival busca reunir expresiones culturales de distintas comunidades del país y dar espacio a las tradiciones que forman parte del patrimonio mexicano.

La presentación marca el camino hacia esta nueva edición, que congregará a participantes vinculados con la danza y la elaboración artesanal de máscaras, en un encuentro que celebra la diversidad cultural de México.

En el evento se contempla la participación de más de 40 danzas regionales de 17 estados del país, 80 maestros mascareros, 300 músicos y mil 500 danzantes.

El Festival Nacional Máscaras Danzantes 2026 tendrá cómo sede Orizaba, Veracruz, durante tres días: el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Programa general del Festival Máscaras Danzantes 2026

31-octubre al 15-enero

10:00 am - 8:00 pm. Entrada gratuita

EXPOSICIÓN DE COLECCIÓN DE MASCARAS
SALA EIFFEL, PALACIO DE HIERRO, CENTRO HISTÓRICO.

13 al 15 de noviembre

9:00 am - 10:00 pm. Entrada gratuita

PABELLON DE MASCAREROS Y CARTONEROS DE MÉXICO
PASILLOS DE LA ALAMEDA "CRI-CRI"

13 al 15 de noviembre

9:00 am - 10:00 pm. Entrada gratuita

PABELLÓN DE ARTESANOS
PASILLOS DE LA ALAMEDA "CRI-CRI"

13 al 15 de noviembre

10:00 am - 2:00 pm. Entrada gratuita

CICLO DE CONFERENCIAS
TEATRO IGNACIO DE LA LLAVE, CENTRO HISTÓRICO

13 al 15 de noviembre

11:00 am - 4:00 pm. Registro

CENTRO DE SABERES
PLAZA BICENTENARIO

13 al 15 de noviembre

12:00 pm- 10:00 pm. Entrada gratuita

FORO NACIONAL DE LA MASCARA

ALAMEDA FRANCISCO GABILONDO SOLER

"CRI-CRI", CENTRO HISTÓRICO

13 al 15 de noviembre

5:00 pm - 7:00 pm. Entrada gratuita

CALENDA
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE ORIZABA
14 de noviembre, 9:00 pm

CONCIERTO:

EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA

DE MONTERREY

SHOW DE PIPIRIN

COLISEO LA CONCORDIA

15 de noviembre

  • Parachicos: Chiapa de Corzo, Chiapas
  • Carnaval de Charros: Chimalhuacán, EdoMex.
  • La Tigrada: Chilapa, Guerrero
  • Zancudos: Zaachila, Oaxaca
  • Baile del Vaquero Nuevo: Ixtlahuaca, Oaxaca
  • Diablos: Juxtlahuaca, Oaxaca
  • Negritos Chifladores: Uruapan, Michoacán
  • Judas: Pajacuarán, Michoacán
  • Carnaval de Cholula: San Pedro Cholula, Puebla
  • Danza del Pochó: Tenosique, Tabasco
  • Viejos del Kiosko: Chichihualco, Guerrero
  • Cuadrilla de Viejos: Tantoyuca, Veracruz
  • Carnaval de Texcatepec: Texcatepec, Veracruz
  • Santiagos de Alpatlahuac: Alpatlahuac, VeracruzCarnaval
  • Afromestizo de Toros: Almolonga, Veracruz
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Veracruz