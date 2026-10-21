Máscaras Danzantes 2026: ¿cuándo y dónde se realizará el festival?
El Festival Máscaras Danzantes 2026 llegará a Orizaba, Veracruz, del 13 al 15 de noviembre, con danzas regionales, músicos y maestros mascareros de México.
La sexta edición del Festival Nacional Máscaras Danzantes 2026 fue presentada como un encuentro dedicado a las tradiciones, la riqueza artesanal y las expresiones dancísticas de México. El evento principal se llevará a cabo en Orizaba, Veracruz.
Festival Máscaras Danzantes 2026 en Veracruz
Presentado por Banco Azteca, el festival busca reunir expresiones culturales de distintas comunidades del país y dar espacio a las tradiciones que forman parte del patrimonio mexicano.
La presentación marca el camino hacia esta nueva edición, que congregará a participantes vinculados con la danza y la elaboración artesanal de máscaras, en un encuentro que celebra la diversidad cultural de México.
En el evento se contempla la participación de más de 40 danzas regionales de 17 estados del país, 80 maestros mascareros, 300 músicos y mil 500 danzantes.
El Festival Nacional Máscaras Danzantes 2026 tendrá cómo sede Orizaba, Veracruz, durante tres días: el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre.
Programa general del Festival Máscaras Danzantes 2026
31-octubre al 15-enero
10:00 am - 8:00 pm. Entrada gratuita
|EXPOSICIÓN DE COLECCIÓN DE MASCARAS
|SALA EIFFEL, PALACIO DE HIERRO, CENTRO HISTÓRICO.
13 al 15 de noviembre
9:00 am - 10:00 pm. Entrada gratuita
|PABELLON DE MASCAREROS Y CARTONEROS DE MÉXICO
|PASILLOS DE LA ALAMEDA "CRI-CRI"
13 al 15 de noviembre
9:00 am - 10:00 pm. Entrada gratuita
|PABELLÓN DE ARTESANOS
|PASILLOS DE LA ALAMEDA "CRI-CRI"
13 al 15 de noviembre
10:00 am - 2:00 pm. Entrada gratuita
|CICLO DE CONFERENCIAS
|TEATRO IGNACIO DE LA LLAVE, CENTRO HISTÓRICO
13 al 15 de noviembre
11:00 am - 4:00 pm. Registro
|CENTRO DE SABERES
|PLAZA BICENTENARIO
13 al 15 de noviembre
12:00 pm- 10:00 pm. Entrada gratuita
|FORO NACIONAL DE LA MASCARA
ALAMEDA FRANCISCO GABILONDO SOLER
"CRI-CRI", CENTRO HISTÓRICO
13 al 15 de noviembre
5:00 pm - 7:00 pm. Entrada gratuita
|CALENDA
|CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE ORIZABA
|14 de noviembre, 9:00 pm
CONCIERTO:
EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA
DE MONTERREY
SHOW DE PIPIRIN
|COLISEO LA CONCORDIA
15 de noviembre
- Parachicos: Chiapa de Corzo, Chiapas
- Carnaval de Charros: Chimalhuacán, EdoMex.
- La Tigrada: Chilapa, Guerrero
- Zancudos: Zaachila, Oaxaca
- Baile del Vaquero Nuevo: Ixtlahuaca, Oaxaca
- Diablos: Juxtlahuaca, Oaxaca
- Negritos Chifladores: Uruapan, Michoacán
- Judas: Pajacuarán, Michoacán
- Carnaval de Cholula: San Pedro Cholula, Puebla
- Danza del Pochó: Tenosique, Tabasco
- Viejos del Kiosko: Chichihualco, Guerrero
- Cuadrilla de Viejos: Tantoyuca, Veracruz
- Carnaval de Texcatepec: Texcatepec, Veracruz
- Santiagos de Alpatlahuac: Alpatlahuac, VeracruzCarnaval
- Afromestizo de Toros: Almolonga, Veracruz