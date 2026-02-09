¡Orgullo mexicano en Abu Dabi! 5 atletas buscan la gloria en los Mas ter Games 2026; en qué deporte competirán

¡Orgullo para la nación! Al menos cinco atletas mexicanos buscan la gloria en los Master Games de Abu Dabi, una competencia para personas mayores de 30 años, que ya no pueden competir en los Juegos Olímpicos.

Estos juegos se llevan a cabo del 6 al 15 de febrero 2026, el evento deportivo de participación masiva más grande de toda la región. Son más de 37 deportes.

Los Master Games llegan por primera vez a Medio Oriente

Más de 25 mil atletas de todo el mundo se han reunido en Abu Dabi para poder celebrar, por primera vez en medio oriente, los Master Games 2026 . Todos los participantes se encuentran emocionados por poder competir y representar a su país.

“Si tú miras alrededor de aquí, hay cientos de personas que disfrutan, que participan en esre evento que participan 25 mil personas. Este es uno de los grandes eventos deportivos del planeta”, explicó Segeii Bubka, excampeón olímpico de salto con pértiga.

Durante una semana, 37 deportes sorprenderán al mundo. Algunos de estos, únicamente se practican en Medio Oriente.

“Es la primera vez que estamos aquí (...) Que ”vamos a competir y que vamos a ganar”, dijo el equipo ruso de baloncesto, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

¿En qué deporte competirán los mexicanos en los Master Games?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) viajó hasta Emiratos Árabes para poder realizar una cobertura sobre los Master Games, en la que cinco mexicanos estarán participando el día de mañana en distintas disciplinas.

La caminata de marcha, es uno de los deportes en los que habrá participación de mexicanos.

¿Qué son los Master Games?

Los Master Games, son un evento multideportivo internacional, que se celebra cada cuatro años, recibiendo a deportistas de todos los niveles para competir y celebrar la excelencia atlética.

Fueron fundado en 1985, un evento que es organizado por la Asociación Internacional de Juegos Master (IMGA), reconocida oficialmente por el Comité Olímpico Internacional (COI),.

En los Master Games, los participantes compiten por sí mismos, en lugar de presentar a sus naciones, lo que fomenta la participación comunitaria y la cohesión social. El objetivo principal, es promover la participación deportiva a lo largo de la vida, fomentando la amistad y la comprensión entre atletas maduros de diversos orígenes.