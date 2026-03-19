César Chávez: de líder campesino histórico al escándalo por abuso; piden borrar su nombre en EU

Un reportaje del diario ‘The New York Times’ desató una fuerte reacción en Estados Unidos (EU) al revelar acusaciones de abuso sexual contra César Chávez , el histórico líder sindical que durante décadas representó la lucha de campesinos y la comunidad latina.

Las denuncias, que señalan presuntos abusos contra varias mujeres, incluyendo casos cuando eran menores de edad, provocaron una respuesta inmediata: protestas, retiro de símbolos públicos y exigencias para eliminar su nombre de calles, parques y fechas conmemorativas.

De figura histórica a rechazo público en Estados Unidos

En distintas ciudades de Estados Unidos, la reacción no se hizo esperar; monumentos fueron cubiertos, nombres comenzaron a retirarse y el debate se trasladó a la calle.

La indignación no solo es institucional, también social.

“Como latino, como hombre, estoy aquí para reconocer a las víctimas porque tenemos que creerles”, expresó Benjamín Martínez, residente de California.

El reclamo va más allá de lo simbólico

“Deberíamos cambiar los nombres de las escuelas. Deberíamos cambiar los nombres de las calles porque es un comportamiento repugnante”, señaló William Calderón, también residente en California.

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Las denuncias contra César Chávez y el origen del caso

Las acusaciones comenzaron a tomar fuerza tras los señalamientos de Dolores Huerta, histórica líder de los derechos civiles y figura cercana al movimiento campesino.

A partir de ahí, al menos otras dos mujeres se sumaron con testimonios similares; todas coinciden en que los hechos ocurrieron hace décadas, en un contexto donde el silencio era parte del costo para proteger el movimiento.

Aunque César Chávez murió hace más de 30 años, el impacto de las denuncias es actual y ha reconfigurado su legado.

Gobiernos en Estados Unidos comienzan a retirar su nombre

Las autoridades locales ya han tomado decisiones concretas en distintos puntos de Estados Unidos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció cambios en las conmemoraciones:

“Me enorgullece presentar y firmar hoy una proclamación para renombrar el último lunes de marzo como el Día de los Trabajadores Agrícolas”, detalló.

En Denver, el alcalde Mike Johnston fue más directo: “Eliminaremos el nombre de César Chávez del día festivo, lo eliminaremos del parque. Retiraremos el busto y la placa en su honor.”

El silencio de décadas y el peso de las víctimas

Uno de los elementos que más impacto ha generado en Estados Unidos es que las mujeres denunciantes aseguran que guardaron silencio durante años.

El motivo, coinciden, fue evitar afectar el movimiento social por el que habían trabajado toda su vida.

Ese contexto ha cambiado el enfoque del debate: ya no solo se discute la figura histórica, sino el costo personal que implicó sostener su legado.

Un legado en disputa

Hoy, el nombre de César Chávez enfrenta una revisión profunda en Estados Unidos; lo que por décadas fue símbolo de lucha social, ahora está marcado por cuestionamientos que han abierto una conversación nacional.

El caso continúa escalando, mientras crecen las decisiones para retirar homenajes y replantear su lugar en la historia.