¿Ir al Mundial 2026 será un lujo? Conflicto en Medio Oriente encarece viajes y entradas

¿Viajes más caros? El Mundial 2026 de la FIFA podría enfrentar un impacto inesperado fuera de la cancha; la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán amenaza con elevar significativamente los costos para miles de aficionados que planean asistir al torneo en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con especialistas en aviación y turismo, el aumento en el precio de los combustibles derivado de la crisis en Medio Oriente podría traducirse en boletos de avión hasta 30% más caros, además de incrementos similares en el costo de las entradas.

¿Por qué subirán los precios para el Mundial 2026?

El alza está directamente relacionada con la crisis energética global, impulsada por tensiones en rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una cuarta parte del petróleo mundial.

La experta en turismo y aviación, Anita Mendiratta, advierte que el impacto podría ser inmediato: “Prevemos que los costos de los viajes internacionales aumentarán un 30% debido al precio del combustible”. Además, señaló que los boletos para el Mundial 2026 podrían experimentar otro incremento similar, presionando aún más el presupuesto de los aficionados.

Conflicto en Medio Oriente infla los precios del Mundial 2026⚽



¿Tu sueño era ir al Mundial? Prepárate para la pesadilla financiera. 🚫✈️



La tensión entre EU, Israel e Irán disparó el precio del petróleo y las aerolíneas ya prevén aumentos de hasta el 40% en traslados.… pic.twitter.com/40hZR0GQCQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 21, 2026

¿Cuánto podrían costar los boletos y viajes?

Un ejemplo concreto lo refleja el partido entre México y Corea del Sur, programado en el Estadio de Guadalajara:

Entrada más barata: cerca de 28 mil pesos

Entrada más cara: más de 1 millón de pesos.

Con un aumento estimado del 30%, los precios podrían escalar a:

Más de 36 mil pesos (entrada básica)

Casi 1.4 millones de pesos (entrada premium).

En cuanto a vuelos, las aerolíneas ya suelen incrementar tarifas entre 30% y 70% en eventos de alta demanda, pero el encarecimiento del combustible podría elevar aún más esos costos.

Mundial 2026: ¿Quiénes serán los más afectados?

Los aficionados que viajan desde regiones como Asia y África podrían enfrentar mayores complicaciones, ya que muchas rutas dependen del corredor aéreo de Medio Oriente, actualmente afectado por el conflicto.

Según estimaciones, alrededor del 40% de los asistentes internacionales provienen de estas zonas, lo que podría traducirse en cancelaciones, desvíos o retrasos. La incertidumbre sobre la duración del conflicto mantiene en alerta al sector turístico y deportivo. ¿Qué recomiendan los expertos? Ante este escenario, especialistas sugieren:

Comprar boletos con anticipación

Buscar rutas alternativas

Considerar seguros de viaje.

El Mundial 2026 promete ser histórico, pero factores externos podrían cambiar la experiencia para millones. ¿Estás listo para pagar más por vivir la fiesta del fútbol o reconsiderarías tu viaje ante estos costos?

