¿Apolo 11 fue un montaje de Hollywood? Estas son las teorías que cuestionan el gran paso de la humanidad

Desde 1969, una duda ha pasado de generación en generación: ¿de verdad el hombre caminó sobre la Luna durante la misión Apolo 11? Para muchos, es básicamente más probable que el Enmascarado de Plata se haya enfrentado a marcianos que aceptar el éxito de la NASA.

La desconfianza no es nueva; se basa en la sospecha mundial hacia el gobierno estadounidense y la urgencia que tenían por ganarle la carrera espacial a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

¡Regresamos a la Luna! 🌙



Después de 54 años de la última misión #Apolo, la humanidad emprende un nuevo viaje hacia nuestro satélite natural con la misión #Artemis II. Cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orión en una travesía de diez días que marcará nuestra historia… pic.twitter.com/50QVzSYoUp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

¿Por qué la bandera utilizada en Apolo 11 ondea sin aire?

En las imágenes, la bandera de Estados Unidos parece moverse, algo imposible porque en el espacio no hay viento. Sin embargo, la ciencia explica que la bandera tenía un brazo de metal horizontal para que se mantuviera extendida.

Ese “movimiento” no fue aire, sino la inercia del forcejeo de los astronautas al intentar clavar el asta en el suelo lunar.

¿Por qué no hay estrellas en la foto de la misión Apolo 11?

Muchos se preguntan: ¿por qué no se ven estrellas en las fotos? O, ¿por qué las sombras parecen venir de distintos ángulos como en un set de cine? La realidad es que las cámaras de esa época se ajustaron para captar la luz brillante del suelo lunar, lo que hizo que las estrellas (mucho más tenues) no aparecieran.

Sobre las sombras, el terreno de la Luna no es plano; tiene cráteres y lomas que deforman las siluetas de manera natural.

¿Apolo 11 fue montada en un set de cine?

Existe la teoría de que todo se trató de una película filmada por Stanley Kubrick, el creador de 2001: Odisea del Espacio. Según esta versión, el gobierno lo contrató para simular el éxito que no podían lograr en la vida real.

Aunque es una historia digna de un Oscar, no hay una sola prueba que lo confirme, más allá de la coincidencia de que el director era un genio de los efectos especiales en esos años.

Pruebas que demuestran que la misión Apolo 11 fue real

A diferencia de las ideas sobre los Illuminati o la Tierra plana, la llegada a la Luna tiene rastro físico. Neil Armstrong y “Buzz” Aldrin dejaron dispositivos que sirvieron por años para detectar movimientos sísmicos en el satélite.

Además, la basura espacial que dejaron y la propia bandera han sido fotografiadas recientemente en alta definición por satélites modernos, confirmando que ahí siguen, quietas y solitarias.

Conoce el dato que muy pocos saben del viaje a la Luna en 1969 👉 https://t.co/4f0299Yx4Y pic.twitter.com/HO3iaXVNc6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2020

Rusos y la vigilancia a la Apolo 11

Si el viaje hubiera sido un fraude, los primeros en gritarlo habrían sido los soviéticos. La URSS vigilaba cada movimiento de sus rivales y tenían la tecnología para saber si la señal venía de la Luna o de un estudio en Nevada.

Si ellos, sus peores enemigos, aceptaron que Estados Unidos dio ese “gran paso para la humanidad”, es porque el rastro de las piedras lunares y la señal de radio no dejaban lugar a dudas.