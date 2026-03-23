Refinería en Texas estalla y preocupa por suministro de combustible a México

La explosión registrada en una refinería de la empresa Valero Energy en Port Arthur encendió las alertas este lunes, luego de que el siniestro derivara en un incendio de gran magnitud. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el alcance de los daños materiales, aunque se confirmó la evacuación preventiva en zonas cercanas y, de manera preliminar, no se reportan personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió dentro de las instalaciones de una de las refinerías más importantes de Estados Unidos, considerada clave en el procesamiento y distribución de combustibles. Imágenes difundidas en redes sociales muestran densas columnas de humo y llamas visibles a varios kilómetros de distancia.

Incertidumbre por impacto en el suministro de combustibles

La refinería afectada no solo tiene relevancia en el mercado estadounidense, sino también en el mexicano. Valero, junto con su filial en México, es uno de los principales proveedores de gasolina, diésel y turbosina hacia territorio nacional, abasteciendo aproximadamente el 10 por ciento del consumo de gasolina en el país.

En este contexto, surge la preocupación sobre posibles afectaciones en el suministro de combustibles en México, que depende en gran medida de las importaciones. Será en las próximas horas cuando se determine si el incendio tendrá repercusiones directas en el abasto.

Mientras tanto, el costo de los combustibles continúa presionando a consumidores y sectores productivos. Este lunes, en algunas estaciones de servicio, la gasolina premium y el diésel superaron los 30 pesos por litro.

En promedio, la gasolina magna se ubicó en 23.67 pesos, la premium en 27.32 y el diésel en 28.55 pesos por litro, pese a ajustes recientes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Transportistas enfrentan costos e inseguridad

El panorama se complica aún más para los transportistas, quienes enfrentan lo que califican como una “tormenta perfecta”. A los altos precios del combustible se suma la creciente inseguridad en carreteras.

Conductores de tráiler reportan ataques en ruta, donde son interceptados por otros vehículos, agredidos con armas de fuego y obligados a detenerse en condiciones de alto riesgo. Incluso al hacer paradas, la amenaza persiste.

Un caso reciente ocurrió en San Luis de la Paz, donde un operador fue víctima de un intento de asalto a plena luz del día en un parador. Los agresores intentaron obligarlo a ingresar a su camarote para apoderarse de la unidad, sin embargo, logró repeler el ataque y evitar el robo.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, los robos a transportistas generaron pérdidas por 7 mil millones de pesos durante 2025.

Factores internacionales elevan la presión

A nivel global, el conflicto en el Medio Oriente añade incertidumbre al mercado energético. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que existen conversaciones con Irán para frenar la escalada del conflicto, incluso solicitando evitar ataques a infraestructura petrolera.

Sin embargo, desde Irán se rechazaron dichas declaraciones, mientras que Israel reconoció los esfuerzos diplomáticos, aunque dejó claro que las hostilidades continúan.

Este escenario internacional, sumado al incendio en Texas y la crisis de seguridad en carreteras mexicanas, incrementa los riesgos inflacionarios y mantiene en alerta tanto a transportistas como a la población en general, en un entorno donde los costos y la incertidumbre siguen al alza.