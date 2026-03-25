Caos en aeropuertos de Estados Unidos: Llegan agentes del ICE, pero pasajeros esperan horas eternas

El despliegue de cientos de agentes migratorios del ICE en aeropuertos de Estados Unidos generó más confusión que soluciones. Pasajeros enfrentaron filas eternas y nadie entendió el propósito real de su presencia.

En el Aeropuerto de Filadelfia, testigos observaron a los agentes sin acciones claras, mientras el caos presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional agravaba la situación.

Caos en aeropuertos: Filas eternas y agentes ICE “parados sin hacer nada”

Pasajeros denunciaron la inutilidad del despliegue. Un usuario del aeropuerto comentó: “Oí que estuvieron en Newark anoche y que se suponía que estarían aquí hoy. De nuevo, no estoy seguro de qué están haciendo exactamente. Los he visto hablando con la policía de Filadelfia”.

Otro pasajero agregó: “Están ahí parados sin hacer nada. No los veo haciendo gran cosa”. Una usuaria expresó su frustración: “Creo que es totalmente innecesario. Es mi opinión, ¿sabes?, no sé. Simplemente creo que me pone un poco nervioso verlos cerca”.

Demócratas y republicanos protagonizaron meses de estira y afloja por el presupuesto federal, lo que dejó en vilo las operaciones aeroportuarias. La Casa Blanca optó por una medida controvertida al enviar agentes a 14 aeropuertos designados, pero el remedio empeoró el panorama.

De JFK a Houston: El ausentismo récord de la TSA que paraliza los vuelos

La falta de financiamiento provocó que alrededor de 400 trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) renunciaran a sus puestos. Esta crisis lastimó seriamente la operatividad de los aeropuertos. Los agentes de ICE, enviados como paliativo, recibieron pagos completos, a diferencia de los trabajadores aeroportuarios que laboraron más de un mes sin remuneración.

Una usuaria del aeropuerto resumió el descontento: “Me parece decepcionante que estemos pagando para que los agentes de ICE se queden de pie junto a una puerta cuando no estamos pagando para que los agentes de la TSA paguen su alquiler”. Las renuncias se sumaron a altas tasas de ausentismo: del 30% en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y casi del 37% en el Intercontinental de Houston. Estas terminales enfrentaron una tormenta perfecta de desorganización.

Riesgo en las pistas: ¿Es la falta de personal la causa de los recientes accidentes aéreos?

La escasez de personal elevó los riesgos operativos. Hace unos días, en el aeropuerto de LaGuardia, un avión chocó contra un camión de bomberos en una pista de aterrizaje, un incidente que resaltó las vulnerabilidades.

