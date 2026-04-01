Irán declara a empresas tecnológicas de EU como “objetivos militares": Google y Microsoft en la lista

La tensión ha alcanzado un nuevo punto crítico. La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció que 17 empresas tecnológicas de Estados Unidos con presencia en Medio Oriente, son ahora objetivos militares.

Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, J.P. Morgan Chase, Tesla, GE, Spire y la empresa emiratí de IA G42, son las compañías señaladas.

Según el régimen, estas empresas han facilitado las operaciones de inteligencia que permitieron a Estados Unidos e Israel rastrear y asesinar a altos mandos iraníes, incluido el Líder Supremo Ali Khamenei. La amenaza es para las instalaciones e infraestructura en Medio Oriente, no necesariamente en territorio estadounidense.

El auge de la IA en el centro del conflicto

En los últimos años, las tecnológicas estadounidenses han invertido cantidades multimillonarias en el Medio Oriente, gracias al bajo costo de la energía necesaria para la infraestructura de Inteligencia Artificial. Este despliegue, que convertiría la región en un nodo digital global, se ha convertido ahora en un punto de vulnerabilidad estratégica.

Algunas firmas han comenzado a pedir a sus empleados en el Golfo que trabajen de forma remota o limiten sus desplazamientos a las instalaciones.

Costo humano del conflicto

La escala de la violencia desde el inicio de la guerra ha costado:

Víctimas en Irán: Más de 3,400 personas (civiles y militares) han muerto, incluyendo cientos de mujeres y niños, según la agencia HRANA.

Más de (civiles y militares) han muerto, incluyendo cientos de mujeres y niños, según la agencia HRANA. Bajas de EU: El Comando Central ha confirmado la muerte de 13 miembros del servicio estadounidense .

El Comando Central ha confirmado la muerte de . Ataques regionales: Se estima que Irán ha disparado más de 3,000 drones y misiles contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein y Kuwait, impactando ya infraestructuras civiles como depósitos de combustible y centros de datos.

¿El fin de la guerra se aproxima?

A pesar de la escalada, el presidente Donald Trump afirmó este martes que espera que las fuerzas militares estadounidenses abandonen Irán en un plazo de “dos o tres semanas”.

Sin embargo, la retórica sigue siendo contradictoria: mientras el Departamento de Estado habla de un “final cercano”, el Pentágono asegura que continuará “negociando con bombas”.

Para aclarar la postura oficial de Washington, la Casa Blanca anunció que Trump se dirigirá a la nación este miércoles por la noche en un discurso televisivo sobre el futuro de la guerra contra Irán.

Advertencia de seguridad:

El comunicado de la IRGC insta a los residentes en los países de la región a evacuar cualquier zona en un radio de un kilómetro alrededor de las instalaciones de estas empresas tecnológicas.