¿Ya no confías en Twitter?, Mastodon surge como red social alternativa

Debido a la gran confusión surgida en Twitter por su nuevo dueño, el hombre más adinerado del planeta, Mastodon, red social abierta y descentralizada de Alemania, ha enfrentado una avalancha de nuevos usuarios debido a que la ven como una red social alternativa.

Mastodon es una red social libre y descentralizada de microblogging que se parece mucho a Twitter, fue lanzada en el ms de octubre del año 2016 bajo el dominio principal "mastodon.social".

Cuenta con etiquetas, menciones a otros usuarios, además de diversas publicaciones que van desde las políticas y hasta de bromas tecnológicas que "compiten" por el espacio entre fotos de mascotas.

Su uso es gratuito y sus usuarios pueden publicar estados o "toots" de hasta 500 caracteres, o bien contenido multimedia. Las personas intercambian publicaciones y enlaces con otros en su propio servidor, o "instancia" de Mastodon, y también, prácticamente con la misma facilidad, con usuarios en otros servidores a través de la creciente red.

Mientras Twitter y Facebook se encuentran controlados por una autoridad o una empresa, Mastodon se encuentra instalado en miles de servidores informáticos, en su mayoría gestionados por administradores voluntarios que unen sus sistemas en una federación.

Mastodon se diferencia de Twitter en ser una federación descentralizada de servidores, ejecutando software de código abierto, y su código y documentación está disponible en el repositorio "github".

Lo anterior significa que los usuarios están esparcidos en diferentes comunidades autónomas e independientes llamadas "instancias" (servidores) cuya red se llama fediverso (juego de palabras entre federación y universo) pero aun así unificados por medio de la posibilidad de interactuar entre sí.

Mastodon nació del deseo de Eugen Rochko, un joven programador alemán, sobre crear una esfera pública que estuviera más allá del control de una sola entidad y todo ese trabajo de seis años ha empezado a dar sus frutos.

Some Mastodon servers are under very heavy load during the past few days due to the extreme spike in user numbers. Remember, no matter which server you sign-up on, you get access to the same decentralized network. You don't have to choose the popular ones! — Mastodon (@joinmastodon) October 31, 2022

Eugen Rochko, desarollador de Mastodon:

Hemos llegado a 1.028.362 usuarios activos mensuales en toda la red hoy..."Eso es muy bonito.

La cifra es aún pequeña en comparación con sus rivales establecidos como Twitter, que reportó 238 millones de usuarios activos diarios en el segundo trimestre de 2022, sin embargo, el salto en los usuarios de Mastodon siendo sorprendente en cuestión de días.

Ethan Zuckerman, experto en redes sociales de la Universidad de Massachusetts en Amherst, señala que: "Obtuve más seguidores nuevos en Mastodon en la última semana que en los cinco años anteriores".

Cabe señalar que hasta antes de que Elon Musk, completara la adquisición de Twitter (27 de octubre de 2022), el crecimiento de Mastodon promedió entre 60 y 80 nuevos usuarios por hora, según la cuenta "Mastodon Users". Y precisamente fue el pasado lunes (31 de octubre de 2022) por la mañana, que mostró 3 mil 568 nuevos registros en una hora.



Eugen Rochko, desarollador de Mastodon:

Es realmente importante tener esta plataforma de comunicaciones global donde puedes aprender lo que está sucediendo en el mundo y chatear con tus amigos. ¿Por qué está controlado por una sola empresa?.

mastodon now has more than 1M active users, according to its creator, Eugen Rochko. over 489,000 users have joined since elon musk took control of twitter on october 27. pic.twitter.com/UuznLHabd9 — Rachel Metz on mastodon @rachelmetz@mstdn.social (@rachelmetz) November 7, 2022

Los defensores de Mastodon señalan que su enfoque descentralizado lo hace fundamentalmente diferente, ya que cada usuario puede elegir su propio proveedor, o incluso ejecutar su propia instancia de Mastodon.

En el ejemplo de que una voz extremista surgiera con su propio servidor, los defensores de Mastodon aseguran que sería bastante fácil para otros servidores cortar los lazos con él, dejándolo hablar con su propio y cada vez más reducido grupo de seguidores y usuarios.

Cabe señalar que el enfoque federado de Mastodon tiene sus inconvenientes. Resulta más difícil encontrar gente a la que seguir en la expansión anárquica de Mastodon que en las ordenadas plazas del "pueblo" que se pueden ofrecer Twitter o Facebook administrados de manera centralizada.