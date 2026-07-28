La inseguridad le arrebató la vida: Asesinan a colaboradora de Banco Azteca cuando esperaba el transporte para volver a casa

Salir de trabajar y esperar el transporte público debería ser parte de una rutina cotidiana, no una sentencia de muerte, principalmente en un país que presume una baja en los indices de inseguridad;sin embargo, esa realidad volvió a romperse la noche del domingo 26 de julio en Jiutepec, Morelos, donde Danya Marino Díaz, colaboradora de Banco Azteca, fue asesinada a balazos mientras buscaba regresar a casa.

Un ataque a plena vista en una de las vialidades más transitadas de Jiutepec

La muerte de Danya no fue ajena a lo que sucede en el país, ni en un lugar extremadamente peligroso, fue en una de las vías más transitadas de Juitepec, en paseo de Cuauhnáhuac, alrededor de las 20:30 horas y con personas en las calles.

De acuerdo con reportes locales, la mujer se encontraba en una parada de transporte público cuando hombres armados se acercaron y dispararon en su contra. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.

Al llegar los servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales, todo esto cuando únicamente buscaba llegar a su casa como cualquier otra persona en este pais.

Banco Azteca exige justicia tras asesinato de Danya y rechaza la normalización de la violencia

Horas después del homicidio, Banco Azteca confirmó que la víctima era parte de su equipo de colaboradores y emitió un posicionamiento en el que expresó su indignación por lo ocurrido.

La institución lamentó profundamente el asesinato de Danya Marino Díaz y subrayó que ninguna persona debería perder la vida al intentar regresar a casa después de cumplir con su jornada laboral; ante esta situación se hizo un fuerte llamada a las autoridades a investigar el caso y paulatinamente llevar a los responsables ante la justicia, que no sea otro de los miles de casos que quedan impunes en México.

Homicidios, extorsión y robos: el panorama que enfrenta Morelos en 2026

El asesinato de Danya ocurrió en medio de un escenario de violencia que sigue golpeando a Morelos; este fin de semana se registraron balaceras en al menos cinco municipios, mismas que dejaron un saldo de ocho personas muertas.

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 817 víctimas de homicidio en Morelos.

A ello se suma un análisis de la organización Morelos Rinde Cuentas, elaborado con datos del propio SESNSP, que coloca a la entidad en el primer lugar nacional, por cada 100 mil habitantes, en cinco indicadores delictivos durante el primer semestre del año. Entre ellos destacan la extorsión presencial, la tentativa de homicidio doloso, el robo de motocicletas, además de lesiones culposas y otros delitos contra la sociedad.