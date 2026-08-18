Ataque a balazos a hombre en Iztapalapa: Le disparan a quemarropa, pero el arma se atasca al intentar rematarlo | Mientras Dormía

Trágica madrugada en CDMX. En las últimas horas de este 18 de agosto 2026, mientras usted dormía, se registró un ataque a balazos en las calles de la colonia Héroes de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; la víctima fue llevada al hospital.

Los impactos de bala quedaron marcados en un portón negro y en un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar de los hechos.

Cronología del ataque en Iztapalapa: De la persecución al intento de remate

Los primeros informes indican que la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue perseguido por un grupo de sujetos que viajaban a bordo de un vehículo, disparándole en repetidas ocasiones.

Vecinos aseguran que el hombre cayó metros adelante, situación que aprovecharon los agresores para dispararle nuevamente; sin embargo, el arma quedó atascada, por lo que se dieron a la fuga rápidamente.

El hombre de 40 años fue llevado de emergencia a un hospital cercano a la zona por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no revelaron la identidad de la víctima; se desconoce si sus familiares o alguna persona cercana fueron notificadas. Por otro lado, aún no hay personas detenidas por el ataque a balazos en Iztapalapa.

#MientrasDormía | Madrugada violenta y accidentada en la #CDMX.



Sobre el Eje 3 Oriente, a la altura de la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 3 en Iztacalco, un vehículo a exceso de velocidad provocó una carambola que dejó cinco lesionados.



Por otro lado, en la colonia… pic.twitter.com/ymLjry2Ccs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

Accidente en Iztacalco: Tres adultos y dos niños heridos tras choque múltiple

En otro punto de la Ciudad de México se registró un aparatoso accidente sobre el Eje 3 Oriente a la altura de la estación del Metrobús Colegio Bachilleres 3, alcaldía Iztacalco; personas adultas y menores de edad resultaron heridas.

Al parecer, un vehículo, que viajaba a exceso de velocidad, se impactó con otros dos automóviles provocando una carambola en la zona. El accidente dejó tres personas adultas y domes menores de edad lesionado.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de la capital del país acudieron al lugar de los hechos para ser trasladados a diferentes hospitales parea recibir la atención médica necesaria.

