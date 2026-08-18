Ataque a balazos a hombre en Iztapalapa: Le disparan a quemarropa, pero el arma se atasca al intentar rematarlo | Mientras Dormía
El hombre de 40 años fue trasladado de emergencia a un hospital para poder recibir la atención médica necesaria tras el ataque en Iztapalapa, CDMX.
Trágica madrugada en CDMX. En las últimas horas de este 18 de agosto 2026, mientras usted dormía, se registró un ataque a balazos en las calles de la colonia Héroes de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; la víctima fue llevada al hospital.
Los impactos de bala quedaron marcados en un portón negro y en un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar de los hechos.
Cronología del ataque en Iztapalapa: De la persecución al intento de remate
Los primeros informes indican que la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue perseguido por un grupo de sujetos que viajaban a bordo de un vehículo, disparándole en repetidas ocasiones.
Vecinos aseguran que el hombre cayó metros adelante, situación que aprovecharon los agresores para dispararle nuevamente; sin embargo, el arma quedó atascada, por lo que se dieron a la fuga rápidamente.
El hombre de 40 años fue llevado de emergencia a un hospital cercano a la zona por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Hasta el momento, las autoridades capitalinas no revelaron la identidad de la víctima; se desconoce si sus familiares o alguna persona cercana fueron notificadas. Por otro lado, aún no hay personas detenidas por el ataque a balazos en Iztapalapa.
#MientrasDormía | Madrugada violenta y accidentada en la #CDMX.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026
Sobre el Eje 3 Oriente, a la altura de la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 3 en Iztacalco, un vehículo a exceso de velocidad provocó una carambola que dejó cinco lesionados.
Por otro lado, en la colonia… pic.twitter.com/ymLjry2Ccs
Accidente en Iztacalco: Tres adultos y dos niños heridos tras choque múltiple
En otro punto de la Ciudad de México se registró un aparatoso accidente sobre el Eje 3 Oriente a la altura de la estación del Metrobús Colegio Bachilleres 3, alcaldía Iztacalco; personas adultas y menores de edad resultaron heridas.
Al parecer, un vehículo, que viajaba a exceso de velocidad, se impactó con otros dos automóviles provocando una carambola en la zona. El accidente dejó tres personas adultas y domes menores de edad lesionado.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de la capital del país acudieron al lugar de los hechos para ser trasladados a diferentes hospitales parea recibir la atención médica necesaria.