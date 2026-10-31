¿Cuántos años de cárcel podría recibir el presunto “mataperros” por envenenar a perros en la Condesa?

El caso del presunto envenenador de perros en la colonia Condesa podría tener consecuencias penales para Salvador “N”, de 58 años, quien fue detenido por su probable participación en el delito de maltrato animal. La Fiscalía informó cuántos años de cárcel podría recibir por envenenar a los animales.

¿Cuántos años de prisión podría recibir el "mataperros"?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión. Sin embargo, esta sanción puede aumentar cuando se utilizan métodos que provocan un sufrimiento grave antes de la muerte.

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, las penas pueden incrementarse hasta en dos terceras partes cuando se prolonga la agonía del animal, por lo que la condena podría alcanzar hasta 10 años de cárcel.

Y es que, el artículo 350 Ter del Código Penal de la Ciudad de México establece las sanciones por cometer actos de maltrato o crueldad contra animales y provocarles la muerte.

La legislación además contempla una sanción económica de 600 a mil 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿La condena aumenta porque fueron cuatro perros?

Otro aspecto importante del caso es que la Fiscalía CDMX confirmó que tiene conocimiento de cuatro perros fallecidos y recibió tres denuncias de sus propietarios.

Aunque la cantidad de animales afectados podría tener implicaciones en la determinación de las responsabilidades penales, esto no significa que la condena se multiplique automáticamente por cada perro.

Dependiendo de cómo se acrediten los hechos y de la clasificación jurídica que determine la autoridad judicial, la sanción podría tener otras implicaciones.

Por ello, todavía no es posible establecer cuántos años de prisión recibiría Salvador “N”.

¿Dónde se encuentra el presunto mataperros de la Condesa?

La Fiscalía CDMX informó que agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión contra Salvador “N”, de 58 años, por su probable participación en el delito de maltrato animal.

El hombre fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica.

La investigación incluyó pruebas periciales para identificar la sustancia tóxica utilizada, así como el análisis de videograbaciones y entrevistas para identificar al probable responsable.

