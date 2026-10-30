Detienen al presunto envenenador de perros en la Condesa; esta sería la razón de su agresión

Un hombre señalado como el presunto responsable de envenenar a seis perros en las inmediaciones del Parque España, en la colonia Condesa, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La detención fue confirmada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien compartió una fotografía del sospechoso a través de su cuenta de X, luego de que el caso provocara indignación entre vecinos y personas defensoras de los animales.

¿Cómo detuvieron al presunto responsable de envenenar a los perros?

El aseguramiento del hombre ocurrió en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, en la alcaldía Cuauhtémoc, después de que habitantes de la zona reportaran la situación y las autoridades realizaran labores de seguimiento mediante cámaras de videovigilancia.

La SSC informó que el sujeto de 58 años, fue señalado por presuntamente colocar cebos envenenados para animales de compañía en las inmediaciones de la Condesa y el Parque España.

Además, durante una revisión preventiva, el hombre habría agredido a los policías que lo interceptaron, motivo por el que finalmente fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La intervención policial se produjo luego de que las denuncias vecinales permitieran dar seguimiento a los reportes sobre los animales afectados.

#LoÚltimo | La alcaldesa de Cuauhtémoc, @AlessandraRdlv, informó que fue detenido el presunto responsable de envenenar a 6 perros en las inmediaciones del parque España de la colonia Condesa. Cuatro perdieron la vida y dos ya fueron dados de alta. https://t.co/ec4SaAhF4q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

¿Por qué habría envenenado a los perros en la Condesa?

Entre las primeras líneas de investigación sobre el caso se encuentra una posible represalia como motivo de la agresión contra los animales.

De acuerdo con los primeros indicios, el detenido presuntamente habría colocado los cebos envenenados después de que uno de sus hijos sufriera una agresión por parte de un perro días antes.

Sin embargo, esta versión forma parte de las líneas de investigación y no constituye una motivación confirmada por las autoridades.

Cuatro perros murieron por los cebos envenenados

El caso generó preocupación entre los habitantes de la colonia Condesa, particularmente entre quienes acostumbran acudir al Parque España con sus mascotas.

De los seis perros que resultaron afectados por el presunto envenenamiento, cuatro murieron, mientras que los otros dos recibieron atención veterinaria y ya fueron dados de alta.

