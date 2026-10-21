¿Quién es Mateusz Chmura? El fisicoculturista que murió en plena competencia; esto es lo que se sabe

Mateusz Chmura, un fisicoculturista polaco de 33 años, falleció tras colapsar en el escenario del Centro Internacional de Telford, en Inglaterra, durante las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA). El evento, que congregó a destacados exponentes del fitness el domingo 18 de octubre, se paralizó cuando el atleta sufrió una emergencia médica en plena exhibición.

El competidor participaba en la categoría Classic Bodybuilding Medium y se encontraba en la fase de primeras comparativas cuando cayó frente a los jueces. De inmediato, un paramédico que estaba entre el público subió a la tarima para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), apoyado rápidamente por médicos y enfermeras asistentes.

A mitad de su presentación fue intervenido

La gravedad del incidente obligó a desalojar el auditorio al instante. Dos ambulancias, un vehículo de primera respuesta y un helicóptero de la Midlands Air Ambulance llegaron para asistir al atleta residente de Wakefield. Según reportes del sitio especializado FrontDouble, el deportista reaccionó tras recibir RCP en dos ocasiones y respiraba por sus propios medios al ser trasladado de urgencia.

A pesar de la rápida intervención de los especialistas, la PCA confirmó horas más tarde su deceso en el hospital. El competidor, que debutó en la disciplina apenas un par de semanas antes con un segundo lugar en el torneo de Yorkshire, iba a cumplir 34 años el 19 de octubre.

Un torneo que siguió en plena tragedia

Un hecho que generó conversación fue la reanudación del certamen. La organización reunió a los atletas mientras el afectado iba al hospital y, sin conocer aún el desenlace fatal, la mayoría decidió continuar. Hasta el momento, no hay una explicación médica oficial sobre la causa de su sorpresivo desvanecimiento.

En medio del luto, desde la cuenta de instagram de Chmura, su esposa Patrycja agradeció el esfuerzo del personal médico y pidió ignorar las campañas de recaudación de fondos que circulan en internet, aclarando que no las autorizó y buscan lucrar de manera fraudulenta con la situación familiar.