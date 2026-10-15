¿Qué le pasó a Marianne Von Gierke, famosa fisicoculturista de Chile? Esto se sabe de su muerte a los 40 años

El deporte internacional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de la fisicoculturista Marianne Belén Von Gierke Barassi a los 40 años de edad. La deportista, reconocida por ser una de las máximas representantes del fisicoculturismo femenino en Chile, perdió la vida durante la madrugada del miércoles 14 de octubre.

Apenas unas semanas atrás, había celebrado su participación en el Mr. Olympia 2026.

Esta es la razón por la que Marianne habría fallecido repentinamente.

Fallece fisicoculturista Marianne Von Gierke en Punta Arenas

Durante la madrugada del miércoles se confirmó el deceso de la atleta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, IFBB, Marianne Von Gierke.

La noticia causó un gran impacto en la región de Magallanes y en todo el ámbito deportivo chileno, donde era considerada un referente de la disciplina.

The bodybuilding community is mourning the sudden loss of Marianne von Gierke, who ranked No. 13 in the Women’s Physique division at the Olympia. Condolences go out to her family, friends, and loved ones during this difficult time.



Gierke secured her place at the Olympia after… pic.twitter.com/0rl1nPMiOa — Fitness Volt (@fitness_volt) October 14, 2026

¿Qué le pasó a Marianne Von Gierke?

De acuerdo con reportes locales, la deportista fue llevada por su pareja a la urgencia de la Clínica RedSalud Magallanes cerca de las 23:30 horas del martes 13 de octubre.

Marianne llegó casi sin signos de vida y, a pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarla, no pudieron salvarla.

Las primeras observaciones médicas señalan un posible evento de muerte súbita.

Horas antes del accidente compartió un video entrenando

Lo que más sorprendió a sus seguidores fue que, tan solo unas horas antes del trágico fallecimiento, Marianne subió contenido a su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación se veía haciendo su rutina de ejercicio con total normalidad en el gimnasio, sin dar señales de malestar físico.

Abogada de profesión y competidora del Mr. Olympia 2026

Además de su faceta en el fitness, Von Gierke era abogada egresada de la Universidad de Magallanes. En el ámbito deportivo acumulaba una década de trayectoria, logrando victorias destacadas como el Vancouver Island Pro en Canadá, lo que le dio el pase directo para competir en el Mr. Olympia 2026, donde obtuvo el lugar 13 en la categoría Women’s Physique.

Autopsia determinará la causa exacta del deceso

Serán los análisis forenses y el informe de la autopsia los que aclaren de forma oficial qué provocó la muerte de la atleta.

Mientras tanto, la comunidad deportiva recuerda su paso por los escenarios internacionales y la disciplina que mostró a lo largo de su carrera.