Guía pide matrimonio a atleta en Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020

La atleta Keula Nidreia Pereira Semedo, originaria de Cabo Verde, fue sorprendida por su guía y pareja, Manuel Antonio Vaz da Veiga, quien se arrodilló ante ella, la tomó de la mano y le pidió matrimonio ante el aplauso de sus rivales y asistentes a la competencia en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

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Las imágenes en la que la pareja de la caboverdiana pide matrimonio en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 quedaron registrados en diferentes imágenes que circulan en las redes sociales y que han sido retomadas por algunos medios de comunicación internacionales.

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La pedida de matrimonio ocurrió al finalizar la carrera de 200 metros en la categoría T11, es decir, discapacidad visual, en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

“No tengo palabras para explicar lo que siento. Estos han sido mis primeros Juegos Paralímpicos y con mi edad y velocidad estaba pensando en dejarlo después. Sin embargo, ahora tengo una motivación adicional para seguir después en los Juegos, siempre con él a mi lado”, dijo la atleta notablemente emocionada.

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Guía llevaba tiempo planeando pedirle matrimonio

El guía Manuel Antonio Vaz da Veiga, pareja de la atleta Keula Nidreia Pereira Semedo, reveló a medios internacionales que ya llevaba cierto tiempo planeando pedirle matrimonio, por lo que tomó la decisión de hacerlo sobre la pista al finalizar la competencia de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

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“Pensé que ésta era la mejor ocasión y el mejor lugar para hacerlo. Esta (estadio de atletismo) es su segunda casa. Llevamos 11 años de relación, así que pensé que ya era hora de proponerle matrimonio. Así que, ¿por qué no hacerlo?”, comentó el guía de la joven.

El atletismo adaptado, competencia en la que participó la joven a la que le pidieron matrimonio, es “es igual a la sumatoria del atletismo convencional aplicado a las personas con discapacidad”, explica el Club de Atletismo Aplicado.

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