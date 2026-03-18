¿Mayo será el mes más caluroso de 2026? Expertos explican el pronóstico

¡Se viene el calor! A pesar de las lluvias que se han presentado durante el mes de marzo, el clima en México podría cambiar drásticamente debido a la temporada seca de 2026, perfilando mayo como uno de los meses más calurosos del año.

Expertos también advierten que durante mayo, ninguno de los fenómenos como “La Niña” o “El Niño” impactarán directamente, creando un clima “neutro”.

¿Por qué Mayo será el más caluroso del año?

Pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional apuntan a que en dicho mes eleven las temperaturas 3 °C o 4 °C por encima de la media. Por lo que, en estados del norte se podrían registrar hasta temperaturas superiores a los 45 grados Celsius.

Mientras que en regiones del centro, como la Ciudad de México (CDMX), el termómetro podría llegar hasta los 33 °C. Este pronóstico se podría replicar en los estados que conforman la Megalópolis, como:



Estado de México

Querétaro

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Hidalgo

¿Por qué ocurre esto? El clima caluroso se debe a la presencia de sistemas anticiclones, que evitan la formación de nubes, y por ende hace que los contaminantes no logren dispersarse, aumentando la radiación UV a niveles "extremos".

¡México se va a cocinar! 🥵🌡️ El calor extremo golpeará varios estados, pero como el clima está loco, en otros puntos se espera una "tormenta negra" pic.twitter.com/g5FOWz5nsp — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 16, 2026

¿”El Niño” afectará el clima?

A nivel general, el fenómeno de “La Niña” perderá fuerza en abril de 2026, para dar paso a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) a mediados de junio y agosto, de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Este fenómeno calienta de manera anormal las aguas del Pacífico ecuatorial. Al ocurrir esta reacción, la atmósfera cambia la formación de nubes y el movimiento de las tormentas.

Si el ENSO se consolida, los expertos advierten que podría provocar cambios significativos, como lluvias intensas en algunas regiones y sequías en otras.

¿Cuántas ondas de calor se prevén en 2026?

Para el primer trimestre del año, autoridades ambientales pronostican la llegada de entre 3 a 5 ondas de calor, con un ambiente caluroso en extremo, debido a la tendencia de que cada 10 años se incrementan estas olas, principalmente en el sur de Hidalgo y el suroeste del Edomex.

La Comisión Nacional del Agua pronostican que la onda de calor más extensa tenga una duración de hasta 15 días consecutivos.

