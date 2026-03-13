Mayo será el mes más crítico en México: La onda de calor más larga de 2026 durará 15 días seguidos

¡Nos vamos a quemar! Para todos los que extrañaban el calor, sus plegarias fueron escuchadas, ya que durante la temporada seca-caliente 2026, se esperan hasta 5 ondas de calor con temperaturas por encima de la media en varios estados de México, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se espera que las temperaturas aumenten hasta 4 grados Celsius por arriba del promedio, especialmente en la Megalópolis.

Estas condiciones harán que la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tengan entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono que podrían llevar a la activación de la contingencia ambiental.

El mes con temperaturas extremas: ¿cuántas ondas de calor pronostican se esperan en 2026?

La Comisión Nacional del Agua informó que se pronostican de tres a cinco ondas de calor durante los meses de marzo a mayo; perfilándose el 2026 como un año cálido, pero sin llegar al nivel de 2024.

De esta forma, mayo será el mes más crítico para la región, con un clima con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 32 °C-35 °C. Además, este mes concentrará el mayor número de días con calor extremo.

Pero si a este punto aún no has comprado tu bloqueador solar, debemos decirte que la SMN también pronostica que en mayo se dé la ola de calor más extensa de la temporada, prolongándose hasta 15 días consecutivos.

Informan autoridades sobre condiciones #Meteorológicas y acciones para reducir emisiones de contaminantes durante la temporada seca- caliente 2026. ⤵️https://t.co/OseIZ92y4y pic.twitter.com/SH3YCBUVWu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 13, 2026

¿En qué estados se sentirá más el calor?

¡Los chilangos se derretirán! Los efectos de este fenómeno se resentirán en gran parte de México, aunque la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalló que estas regiones también resultarán afectadas:



CDMX

Edomex

Hidalgo

Morelos

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

🐶🐱 ¡Protege a tus animales de compañía del calor! Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:



➡️ El asfalto caliente puede dañar sus almohadillas

➡️ No lo rapes

➡️ Refréscalo con una esponja húmeda

➡️ Cambia el agua de su bebedero constantemente… pic.twitter.com/CaHt3tGzQs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 11, 2026

Será en estos estados donde el calor extremo sea generado por sistemas anticiclónicos, que "atrapan" el aire cálido y provocan cielos despejados con alta radiación solar.

¿Por qué hace tanto calor?

A esta temporada de ozono, también se suma la ausencia de lluvias de marzo a abril, por lo que eleva las tasas de contingencias ambientales, así como el riesgo de incendios forestales.

Pero ¿por qué pasa esto? Principalmente, el aumento paulatino de la temperatura media en el planeta incrementa el riesgo de ondas de calor con mayor frecuencia, intensidad y duración,

Además, la megalópolis mantiene una clara tendencia de que cada 10 años se incrementa la frecuencia de ondas de calor, es por ello que en este 2026, son pocos los días que hemos pasado con una gran calidad del aire.