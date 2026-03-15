Hasta 15 días de calor extremo: estados afectados por la onda de calor más larga de 2026 en México

Se vienen los días de contingencia ambiental, y esto gracias a la temporada seca-caliente 2026, que no solo provocará mala calidad del aire durante los meses de marzo a mayo, sino también una onda de calor que podría durar hasta 15 días consecutivos.

En Azteca Noticias te decimos los estados donde se prevé que las temperaturas aumenten hasta 4 grados Celsius, y con ello también se produzca una alta radiación solar.

Estados afectados por la onda de calor 2026

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos meses se podrían registrar días calurosos por encima del promedio, especialmente en mayo.

Será en este mes donde el fenómeno impacte con mayor severidad, especialmente en la región de la Megalópolis, donde se prevén temperaturas de hasta 3 °C y 4 °C por arriba de la media. Es decir, la Ciudad de México (CDMX) podría experimentar hasta 32 °C.

Entre los estados afectados se encuentra:



CDMX

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Morelos

Querétaro

Tlaxcala

⚠️ Persistirá la onda de calor en el occidente y sur del país



De acuerdo con información de @conagua_clima, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); mientras que… pic.twitter.com/yFJKevld8o — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 15, 2026

¿Cuántas ondas de calor se prevén en temporada de ozono?

Para el primer trimestre del año, la CAMe pronostica la llegada de entre 3 a 5 ondas de calor, con un ambiente caluroso en extremo, debido a la tendencia de que cada 10 años se incrementan estas olas, principalmente en el sur de Hidalgo y el suroeste del Edomex.

Autoridades pronostican que la onda de calor más extensa tenga una duración de hasta 1 5 días consecutivos.

Sumado a este, y por efectos del "Niño", este 2026 se perfila como un año bastante caluroso, similar al de 2025, sin alcanzar los niveles históricos de 2024.

¿Habrá contingencia ambiental en CDMX?

¡Más días con Doble Hoy No Circula! La CAMe advirtió que debido a la temporada de ozono se prevé hasta 11 contingencias ambientales en la CDMX y el Edomex.

Además, el Sistema de Monitoreo Atmosférico estima que por sistemas anticiclónicos y la falta de vientos, se presentaron entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono elevadas.

Cuando las concentraciones superan los 115 ppb de partículas contaminantes, se obliga la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental.