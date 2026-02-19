El Niño ya no es el mismo: ¿Por qué se registran olas de calor más intensas?

¿Más olas de calor? El fenómeno de El Niño ocurre cuando las temperaturas del océano en el Pacífico tropical superan ampliamente el promedio. Ese exceso de calor altera la circulación atmosférica y modifica los patrones climáticos en distintas partes del mundo.

Por eso es tan relevante su contraparte fría, La Niña, ya que ambos forman parte del sistema climático conocido como El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

¿Qué es el índice Niño 3.4?

Durante décadas, los científicos utilizaron el llamado Índice Oceánico del Niño. Este método comparaba la temperatura superficial del mar en una zona específica del Pacífico tropical, la región Niño 3.4, con el resto del océano en esa franja.

Si la diferencia térmica era grande, se consideraba que El Niño era intenso. Cuanto mayor la anomalía, mayor el evento.

Sin embargo, el calentamiento global empezó a complicar esta medición. Ya que todo el Pacífico tropical se está calentando tan rápido que está escondiendo anomalías relacionadas con El Niño. Si el océano está sobrecalentado en todas partes, El Niño es más difícil de detectar.

Un océano cada vez más caliente

De acuerdo con CNN, el Pacífico tropical ya no se calienta solo por El Niño. Ahora toda la cuenca oceánica se está calentando rápidamente debido al cambio climático.

Cuando el océano está más cálido en general, las diferencias entre regiones se vuelven menos evidentes. Es como intentar detectar una fiebre leve cuando todo el cuerpo ya está más caliente de lo normal.

Los científicos notaron que el índice tradicional comenzaba a “desincronizarse” de los impactos reales en la atmósfera. Es decir, marcaba cierta intensidad, pero los efectos en lluvias, vientos y temperaturas no coincidían del todo.

¿Qué es el índice RONI?

Para resolver este problema, investigadores adoptaron un nuevo método llamado RONI (Índice Relativo Oceánico del Niño).

La idea es sencilla pero eficaz: en lugar de medir solo cuánto se calienta la región clave de El Niño, ahora se restan las anomalías de temperatura del resto del Pacífico tropical.

Con este ajuste matemático, los científicos eliminan el “ruido” del calentamiento global y aíslan mejor la señal real del fenómeno.

Un monitoreo más preciso permite:



Detectar eventos con mayor anticipación.

Mejorar pronósticos de largo plazo.

Anticipar sequías, inundaciones y olas de calor.

Prever impactos en la temporada de huracanes del Atlántico.

Instituciones como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) han respaldado esta actualización metodológica para mejorar la capacidad predictiva.