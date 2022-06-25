Médicos piden licencias en otros estados para seguir con aborto en EU

Jennifer Kerns, una médico de California, pronto prestará servicios a casi 3 mil kilómetros distancia en una clínica de aborto en Kansas, donde se espera que busquen atención las mujeres de estados cercanos en el Medio Oeste con prohibiciones sobre el procedimiento, ella es una más de los médicos que han pedido licencias en otros estados para seguir con aborto en EU.

Los proveedores y las clínicas de aborto dicen que Kerns se encuentra entre las decenas de médicos que recientemente solicitaron nuevas licencias médicas en estados donde el aborto podría seguir siendo legal, anticipándose a la histórica decisión de la Corte Suprema de poner fin al reconocimiento del derecho constitucional de una mujer a interrumpir un embarazo.

Jennifer Kerns, médico de California, señala que "Sentimos que esto era parte de nuestra responsabilidad:brindar servicios en un lugar donde realmente se necesitan".

La cirujano que enseña y practica en la facultad de medicina de la Universidad de California en San Francisco, planea volar a Wichita, Kansas, cuando su agenda se lo permita.

Agregar médicos fuera del estado es solo una de las medidas que están tomando las clínicas de aborto que enfrentan un panorama incierto en el que el acceso al aborto se decidirá estado por estado, amenazando con cerrar algunas clínicas y forzando a las que quedan con más pacientes.

El 59% de los cristianos estadounidenses NO estaban a favor de que se revocara la decisión de Roe V. Wade, según Pew Research.



Esto significa que la mayoría de los cristianos en EE. UU. está a favor del aborto legal.https://t.co/j9VB8Lr9Tg — 𝙇𝙪𝙢𝙞𝙣𝙖𝙧𝙚𝙨 (@LuminaresMisaPR) June 25, 2022

Más protestas contra histórico fallo que pone fin a derecho al aborto en EU

El pasado viernes (25 de junio de 2022), la Corte Suprema de Estados Unidos, anuló la ley Roe v. Wade, un histórico fallo que establecía el derecho constitucional al aborto en EU desde 1973.

El fallo de la corte otorga a los estados el poder de establecer sus propias leyes respecto al aborto sin preocuparse de entrar en conflicto con Roe v. Wade, que permitía el aborto durante los dos primeros trimestres del embarazo.

Algunos manifestantes frente a la Corte Suprema señalaron que el fallo no detendría los abortos, y que solo haría más difícil y peligroso el acceso al aborto para las mujeres en estados donde el derecho al aborto será más restrictivo, muchas de las cuales tendrán que viajar fuera del estado para recibir atención médica.

"El aborto no se detendrá, simplemente será más peligroso y más difícil para las mujeres de color, principalmente por tener que cruzar las fronteras estatales", expresó una manifestante.

La decisión de la corte de anular a Roe v. Wade se filtró a los medios de comunicación en mayo, lo que aumentó la furia que sentían muchos manifestantes.

"Sabes, estoy absolutamente furiosa por todo lo que está pasando en este momento. El hecho de que sabíamos que esta decisión se iba a tomar antes de que realmente se tomara, y ahora todavía tenemos que presentarnos y actuar como... No sé, como si el mundo fuera normal", dijo una manifestante.

Los activistas contra el aborto que han estado presionando contra el derecho constitucional al aborto durante 50 años describieron el día como un motivo de celebración. Algunos incluso se manifestaron frente a la corte suprema para expresar su apoyo.

"Estaba llorando de alegría cuando me enteré de esto. Esta ha sido la mejor noticia de mi vida. Es que ahora hay esperanza para las mujeres y los niños que han sido heridos y asesinados por el aborto", expresó una activista.

a map for anyone needing information on where to get safe abortions right now pic.twitter.com/9WxEsbKWwq — bibi (@belovcrs) June 24, 2022

26 estados de Estados Unidos podrían prohibir el aborto

Se espera que 26 estados, principalmente en el sur y el medio oeste de Estados Unidos (EU), prohíban o restrinjan severamente los abortos, mientras que otros estados, como Nueva York y California, han ampliado los derechos reproductivos de las mujeres.

El fallo de la corte contraviene la opinión popular y encuestas recientes muestran que el 85 por ciento de los estadunidenses cree que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todas las circunstancias.

El presidente estadunidense, Joe Biden, ha señalado que el fallo pone en peligro a las mujeres de todo el país, pero pidió a los manifestantes en favor del aborto, permanezcan en paz.