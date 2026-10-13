¿Cuándo es la Mega Procesión de Catrinas 2026 en CDMX? Fecha, hora y ruta oficial

¡A prepararse para la fiesta! La Mega Procesión de Catrinas 2026, uno de los eventos más esperados de la temporada de Día de Muertos, está por llegar a la Ciudad de México, reuniendo a miles ciudadanos para disfrutar de este espectáculo.

Azteca Noticias te comparte la fecha, horarios clave y ruta oficial de este gran evento; esto es todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo y a qué hora es la Mega Procesión de Catrinas 2026?

Anótalo en el calendario. La Mega Procesión de Catrinas en calles de la Ciudad de México se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre , alrededor de las 16:00 horas , partiendo desde el Ángel de la Independencia.

Horas antes del gran evento habrá música y otras actividades a partir de las 14:00 horas. Las carpas de maquillaje podrían estar desde temprano.

💀 ¡La CDMX se prepara para el Día de Muertos! En Paseo de la Reforma ya instalan una catrina monumental de 15 metros. La Mega Procesión de las Catrinas será el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas, de Reforma al Zócalo 📹: Karen Ortega (@ortega__karen) No te pierdas la mejor información de tu mañana con @SarahiUribeG y @AnnaLuOG1 en #NoticiasEnTiempoReal ⏰ 👉 https://t.co/WBG4duMW30 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

Contingentes y temáticas de Procesión de Catrinas 2026

Esta nueva edición contará con un total de 36 contingentes temáticos. Cada uno de los colectivos contará con una identidad, esencia y vestuarios específicos que fusionan la clásica Catrina con otras expresiones artísticas.

Ruta oficial de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX: ¿Por dónde pasará?

¡No te pierdas! La ruta oficial de la Mega Procesión de Catrinas 2026 en CDMX iniciará desde el Ángel de la Independencia hasta concluir en el Zócalo capitalino, recorriendo las principales avenidas del Centro Histórico; te compartimos el trayecto.



Ángel de la Independencia: Las agrupaciones se concentran en las inmediaciones del monumento sobre Paseo de la Reforma .

Las agrupaciones se concentran en las inmediaciones del monumento sobre . Paseo de la Reforma: El desfile avanza por los carriles centrales, pasando por la Glorieta de la de la Amajac y la Glorieta de Cuauhtémoc.

El desfile avanza por los carriles centrales, pasando por la Glorieta de la de la Amajac y la Glorieta de Cuauhtémoc. Avenida Juárez: El contingente gira a la derecha para pasar frente al Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes .

El contingente gira a la derecha para pasar frente al y el . Calle 5 de Mayo: Cruza el Eje Central Lázaro Cárdenas para entrar directamente a esta vialidad del Centro Histórico.

Cruza el Eje Central Lázaro Cárdenas para entrar directamente a esta vialidad del Centro Histórico. Zócalo CDMX: La procesión entra a la plancha de la Constitución, donde concluye el evento.

Calles cerradas y alternativas viales por Mega Procesión de Catrinas:

Al Norte y Sur: Circuito Interior y Congreso de la Unión.

Circuito Interior y Congreso de la Unión. Al Oriente y Poniente: Avenida Chapultepec, Artículo 123 y de manera intermitente el Eje 1 Norte.

Consejos y recomendaciones para asistir a la Mega Procesión de Catrinas en CDMX