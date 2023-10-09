¿Cuándo y a qué hora es la Mega Procesión de Catrinas 2023?

En el marco de los festejos por el Día de Muertos 2023 en la Ciudad de México (CDMX), muchas personas se encuentran esperando a la Mega Procesión de Catrinas, la cual se realiza desde hace 9 años en la capital, llenando de color las calles. En ese sentido, es importante conocer cuándo, a qué hora y cuál será el recorrido del gran evento.

¿Cuándo es el Desfile de las Catrinas 2023 CDMX?

El gran evento se hará el próximo domingo 22 de octubre a las 18:30 horas, se trata de su edición número 9 para celebrar a la catrina de José Guadalupe Posada.

¿Cuál será la ruta de la Mega Procesión de Catrinas 2023?

A pesar de que todavía no se especifica la ruta, se espera que como cada año la ruta comience desde el Ángel de la Independencia, atraviese Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, para finalmente llegar a la plancha del Zócalo capitalino.

Cabe recordar que la fecha límite para unirte a algún contingente y participar en el mega desfile era el 5 de octubre, pues se tenía que llenar un cuestionario. Pues la participación es libre, voluntaria y gratuita, los líderes de los contingentes no venden productos, afiliaciones o inscripciones.

Estos son algunos de los contingentes que participarán en el evento:



Contingente Catrinas Familias Unidas

Contingente Catrinas Trajes Típicos - Folklore

Contingente Médicos y Enfermeras

Contingente Ballet, Gimnasia y Jazz

Contingente Catrinas Kpop Kpop

¿Cuándo nació la Mega Procesión de catrinas en la CDMX?

El evento cumplirá 10 años, pues se creó en 2014 y, de acuerdo con la página oficial, "Nace en 2014 al darnos cuenta de que el Halloween ganaba espacio a nuestras raíces y tradiciones mexicanas, por ende buscamos empoderar de nueva cuenta el día de muertos, creando una experiencia única de gran cosmovisión ante el mundo".

Más de 250 maquillistas profesionales son los encargados de llenar de color y tradición los rostros de miles de personas que desfilarán por las vialidades más importantes de la capital, además de que utilizarán vestuarios y accesorios hechos por manos mexicanas.