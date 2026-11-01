¡Trabajadores del IMSS anuncian megamarcha nacional! Cuándo y dónde será la movilización en CDMX

¡Volverán a tomar las calles de la capital! Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una movilización nacional tras realizar su primera Asamblea Constitutiva. La convocatoria está dirigida a empleados del sector salud y contempla una concentración en la Ciudad de México (CDMX); conoce los detalles de la megamarcha nacional del IMSS; hora, fehca y ruta.

¿Cuándo será la megamarcha del IMSS en noviembre?

La Asamblea de la Resistencia IMSS convocó a una nueva reunión el 8 de noviembre a las 10:00 horas y conformó una marcha nacional para el 9 de noviembre a las 15:00 horas. Así que toma nota para que este inicio de mes no te hagarre de sorpresa.

De acuerdo con la Asamblea de la Resistencia del IMSS, esta megamarcha nacional partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI con destino al Zócalo de la Ciudad de México. La movilización busca reunir a trabajadores de distintas unidades hospitalarias y entidades del país.

Durante la asamblea, ratificaron los siete puntos del pliego petitorio: aumento salarial del 10%; dotación suficiente de material, equipo y personal; régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores; rechazo a las Afores; incremento del presupuesto para salud de al menos 7% del PIB; eliminación de la ley mordaza y destitución de Rafael Olivos, secretario general del SNTSS.

📢 Trabajadores del IMSS anunciaron una Megamarcha Nacional para el próximo 9 de noviembre, a las 15:00 horas. La movilización partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzará hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Durante su primera Asamblea Constitutiva, ratificaron un pliego petitorio de siete puntos, entre ellos un aumento salarial del 10%, mayor presupuesto para salud, suministro suficiente de materiales, equipo y personal, así como un régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores. También manifestaron su rechazo a las Afores y exigieron eliminar la llamada ley mordaza y destituir a Rafael Olivos, secretario general del SNTSS. Vía: @jessiemozar — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2026

El malestar de los trabajadores activos del Seguro Social se profundizó tras el reciente anuncio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el cual pactó un incremento de apenas 2.9% al salario tabular y 3% a prestaciones.

Durante las últmas semanas los trabajadores han tomado diferentes partes de la CDMX con la principal demanda del aumento salarial del 10%, además de la destitución del secretario general del sindicato. Denuncian la falta recurrente de medicinas y herramientas básicas para la atención de los derechohabientes.