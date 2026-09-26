Día de Muertos en la UNAM: fechas, horario y todo sobre la Megaofrenda 2026

La Megaofrenda de la UNAM 2026 será uno de los eventos de Día de Muertos. Si deseas visitarla, aquí te contamos las fechas oficiales, el lugar donde se instalará y los datos que necesitas conocer para organizar tu recorrido.

Megaofrenda de la UNAM 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México celebra 475 años. La tradición del Día de Muertos, reconocida mundialmente como una de las riquezas culturales de México, encuentra en la UNAM un espacio para florecer y renovarse.

De acuerdo con la UNAM, la ofrenda no es solamente un acto de contemplación o nostalgia. La Megaofrenda 2026 abre sus puertas como un espacio para reencontrarnos con nuestra identidad, nuestros valores y nuestro patrimonio universitario.

"Entre el aroma del copal, la luz de las velas y el resplandor de las flores de cempasúchil, el pasado conversa con el presente para recordarnos que el arte, la cultura, la ciencia y el conocimiento constituyen algunos de los mayores legados que nuestra comunidad ha recibido, custodia y proyecta hacia el futuro".

Fechas y horarios de la Megaofrenda UNAM 2026

Para quienes quieran acudir a la Megaofrenda, es importante tomar en cuenta las fechas y horarios oficiales de visita, ya que estos datos permiten organizar con anticipación el recorrido por las sedes habilitadas en Ciudad Universitaria.

La Megaofrenda se llevará acabo el 31 de octurbre, 1 y 2 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas en la explanada del UNIVERSUM, ubicado sobre Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX.

Temática de las ofrendas de la UNAM

El tema del XXIX Festival Universitario del Día de Muertos Megaofrenda 2026 es 475+ "Trayectoria que nos sustentan".

Desde esta perspectiva, la Megaofrenda constituye un espacio para rendir homenaje, mediante el lenguaje simbólico del Día de Muertos, a las personas, comunidades, acontecimientos, ideas y legados que han dejado una huella perdurable en la historia universitaria y que continúan inspirando el presente y el porvenir de la universidad.