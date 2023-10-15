¿Habrá megapuente el 20 de noviembre? Esto dice la SEP

¡Buenas noticias para los estudiantes! En unas semanas comienza el penúltimo mes del año y para los alumnos de educación básica se aproxima el megapuente de noviembre 2023, mismo que servirá para darse un respiro y en muchas ocasiones, disfrutar para salir de la ciudad y visitar las playas mexicanas, pero ¿en qué fecha se llevará a cabo?

El ciclo escolar recién comenzó en agosto; sin embargo, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya podía vislumbrar dicho megapuente para que padres de familia e hijos pudieran apartar la fecha con anticipación y comenzar las celebraciones del Día de Muertos.

¿El Día de Muertos hay clases en la SEP?

Tomen nota, padres de familia, una de las fechas más importantes en México está por celebrarse, sí, el Día de Muertos, por esta razón la SEP y la Ley Federal del Trabajo (LFT) indican que el 1 de noviembre sí habrá clases en la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

Por otra parte, el jueves 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de Muertos contemplan la suspensión de clases para continuar con las tradiciones que se hacen ese día, pero… mala noticia, el viernes 3 sí habrá clases, entonces ¿Cuándo es el megapuente de la SEP?

¿Cuándo es el megapuente de la SEP en noviembre?

Ahora sí, luego de un día de descanso a principios de noviembre, el megapuente de la SEP será del viernes 17 al lunes 20, por lo que los alumnos tendrán la oportunidad de tomarse un descanso de las aulas, aunque el 21 vuelven a clases; según lo establecido por en el calendario del ciclo escolar 2023-2024 los motivos son descarga administrativa y el aniversario de la Revolución Mexicana.

¡Alístense para el megapuente!|SEP calendario

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México 2023?

Corre el mes de octubre y la mayoría de los días de descanso obligatorio en México 2023 ya se llevaron a cabo; sin embargo, aún queda por salvar dos, el 20 de noviembre y el 25 de diciembre. Aquí la lista completa de los puentes días oficiales que se celebraron a lo largo del año.

