¡Megapuente patrio! Alumnos tendrán cinco días sin clases y volverán hasta el 21 de septiembre en este estado

Las fiestas patrias dejarán un descanso más largo de lo habitual para alumnos y docentes de Campeche, donde se confirmó que las escuelas de educación básica suspenderán clases durante varios días y formarán un megapuente de cinco días consecutivos.

El descanso comenzará con la conmemoración del 16 de septiembre y se extenderá durante el jueves 17 y viernes 18 , dos días adicionales que fueron planteados para que maestros y estudiantes puedan participar en las actividades patrias y recuperarse antes de volver a las aulas.

El 16 de septiembre se convirtió en un descanso de cinco días

La propuesta fue poner sobre la mesa dos días más de suspensión de actividades escolares después del feriado por la Independencia de México; con el respaldo de quienes participaron en la decisión, el jueves y viernes también quedaron incluidos en el periodo de descanso.

Así, para los estudiantes campechanos la pausa quedará conformada por el 16, 17 y 18 de septiembre , además del sábado 19 y domingo 20.

El regreso a las escuelas está previsto para el lunes 21 de septiembre, cuando alumnos y docentes retomarán sus actividades después del puente.

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¡Su tía Layda también sabe consentir a sus sobrinos!



Este jueves 17 y viernes 18 de septiembre serán días inhábiles, para que disfrutemos nuestras Fiestas Patrias y también para consentir a nuestras maestras y maestros que con mucho orgullo participan en el desfile del 16.… pic.twitter.com/z9A8fwOrQH — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 9, 2026

La decisión también toma en cuenta los desfiles patrios

Uno de los puntos que llevó a plantear el descanso adicional fue la participación de maestros y comunidades escolares en los desfiles y celebraciones que se organizan en distintos municipios de Campeche durante septiembre.

De esta manera, las fiestas patrias no solo marcarán una jornada sin clases, sino que abrirán la puerta a uno de los descansos más largos del mes para miles de estudiantes.

El anuncio aplica para las escuelas contempladas en esta medida dentro de Campeche, por lo que padres de familia deberán tomar en cuenta las fechas para organizar actividades, viajes o el cuidado de los menores durante esos cinco días.

La cuenta está hecha: tres días de suspensión por las fiestas patrias, unidos al fin de semana, dejarán a los alumnos fuera de las aulas hasta el lunes 21 de septiembre.